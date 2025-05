La semifinale di Amici 24 è alle porte e promette una serata ricca di emozioni, sfide decisive e ospiti d’eccezione. Il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, si avvicina al gran finale, e i concorrenti rimasti in gara daranno il massimo per conquistare un posto nell’ultima puntata.

Amici 24: gli ospiti della semifinale

La semifinale di Amici 24 non sarà solo un momento di grande tensione per i concorrenti, ma anche un’occasione per regalare al pubblico spettacolo e intrattenimento grazie a ospiti di primo livello.

Uno dei momenti più attesi sarà la performance di Annalisa, che presenterà il suo nuovo singolo Maschi. La cantante ligure, reduce da un anno di successi straordinari con brani come Mon Amour e Bellissima, tornerà sul palco di Amici con la sua energia e il suo sound inconfondibile. Il nuovo pezzo promette di essere un’altra hit destinata a scalare le classifiche.

Accanto a lei, anche Fred De Palma, artista amatissimo dal pubblico italiano, che porterà sul palco il nuovo potenziale tormentone Bali Lambada. Con il suo mix tra rap e sonorità latine, Fred ha conquistato una fanbase sempre più ampia, e la sua partecipazione al talent sarà un’occasione per far scatenare il pubblico con la sua musica travolgente.

Ma la serata non sarà solo musica: a portare un tocco di ironia e leggerezza ci penserà Geppi Cucciari, attrice e conduttrice dal sarcasmo pungente, che interverrà con alcuni momenti di intrattenimento durante la puntata. La sua presenza è sempre garanzia di risate, e sicuramente saprà creare momenti divertenti nel corso della semifinale

I finalisti e le sfide decisive

In gara ci sono ancora sei concorrenti, divisi tra le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Antonia, Alessia e Daniele) e quella di Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini (TrigNO, Nicolò e Francesco).

La serata sarà strutturata in tre manche, ognuna delle quali decreterà un finalista:

Prima manche: Francesco ha battuto Daniele e ha conquistato il primo posto in finale.

Francesco ha battuto Daniele e ha conquistato il primo posto in finale. Seconda manche: Alessia ha superato Nicolò e TrigNO, diventando la seconda finalista.

Alessia ha superato Nicolò e TrigNO, diventando la seconda finalista. Terza manche: Daniele ha avuto la meglio su TrigNO e ha ottenuto l’ultimo posto disponibile per la finale.

Amici 24 semifinale: il ballottaggio e l’eliminato

Al termine delle manche, TrigNO, Nicolò e Antonia sono finiti al ballottaggio. L’eliminazione sarà svelata solo durante la messa in onda della puntata, aumentando la suspense tra i fan del programma. Vedremo quale sarà la scelta dei giudici Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Momenti speciali e sorprese

Durante la serata, ci sarà spazio anche per il Guanto di sfida tra i professori, con Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini pronte a mettersi in gioco. Inoltre, verranno mostrati gli EP dei cantanti, in uscita il prossimo 23 maggio 2025.

La semifinale di Amici 24 si preannuncia come un appuntamento imperdibile, con sfide avvincenti, ospiti di prestigio e colpi di scena. Chi riuscirà a conquistare il titolo di vincitore? L’appuntamento è per sabato 10 maggio 2025, in prima serata su Canale 5!