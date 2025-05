Il film Arkie e la magia delle luci, diretto da Ricard Cussó e Tania Vincent, è un’avventura animata del 2023, basata sul graphic novel Scarygirl di Nathan Jurevicius. Il film va in onda su Prime Video. Con una durata di 90 minuti, racconta la storia di una giovane ragazza con un braccio tentacolare che intraprende un viaggio straordinario per salvare suo padre.

I protagonisti del film sono Arkie, doppiata in italiano da Sara Labidi, e Blister, doppiato da Massimo De Ambrosis. Accanto a loro, un cast di talento che include Vincenzo Tedesco, Luca Biagini, Luca Dal Fabbro, Renato Novara e Deborah Mailman.

Regia e produzione del film Arkie e la magia delle luci

La regia di Arkie e la magia delle luci è affidata a Ricard Cussó e Tania Vincent, mentre la sceneggiatura è scritta da Craig Behenna, Matt Everitt, Les Turner e Polly Watkins.

Il film è prodotto da Madman Entertainment, Like a Photon Creative, Highly Spirited, Pink Parrot Media, Alceon e Particular Crowd, con la distribuzione italiana curata da Notorious Pictures.

Dove è stato girato?

Le riprese di Arkie e la magia delle luci si sono svolte in Australia, sfruttando tecniche di animazione avanzate per creare un mondo visivamente straordinario.

Brisbane, Queensland : sede principale della produzione, dove gli studi di animazione hanno dato vita agli ambienti fantastici del film.

: sede principale della produzione, dove gli studi di animazione hanno dato vita agli ambienti fantastici del film. Melbourne, Victoria: utilizzata per la post-produzione e il perfezionamento degli effetti visivi.

Queste location hanno contribuito a creare un universo immersivo e colorato, perfetto per la narrazione avventurosa del film.

Trama del film Arkie e la magia delle luci

Arkie è un personaggio unico e subito accattivante: una ragazza “speciale” con un occhio cieco e un tentacolo al posto di un braccio. La sua infanzia, trascorsa sotto le cure del padre adottivo Blister, un incredibile polpo gigante con il dono straordinario di rigenerare la vita, si svolge in un mondo descritto come colorato e armonioso. Questa convivenza insolita suggerisce un legame profondo e un ambiente magico in cui le leggi della natura sembrano piegarsi a qualcosa di più grande.

L’arrivo di una minaccia esterna, una misteriosa perdita di luce solare che incombe sul loro ecosistema, introduce un elemento di pericolo e avventura. Quando il benevolo Blister viene rapito dalle grinfie di un malvagio professore e condotto nella enigmatica Città delle Luci, la tranquilla esistenza di Arkie viene sconvolta.

Spinta dall’amore e dal coraggio, Arkie intraprende un viaggio per salvare il suo padre adottivo.

Spoiler finale

Questa avventura si preannuncia come un percorso di crescita personale, durante il quale Arkie dovrà affrontare le sue paure più profonde, legate probabilmente alla sua unicità e al mondo esterno che finora le è stato in gran parte sconosciuto. Lungo il suo cammino, incontrerà figure che si schiereranno al suo fianco, offrendole aiuto e supporto, ma dovrà anche fare i conti con nemici che cercheranno di ostacolare la sua missione.

Parallelamente alla sua impresa eroica, il viaggio di Arkie sarà anche un’occasione per scoprire la verità sulle sue origini. Questo elemento aggiunge un ulteriore livello di mistero e profondità alla narrazione, suggerendo che il suo essere “speciale” potrebbe avere radici in un passato sconosciuto.

Arkie e la magia delle luci: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Arkie e la magia delle luci con i rispettivi personaggi: