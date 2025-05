Il film Just in Time Appena in tempo, diretto da Paula Elle, è un dramma statunitense del 2024, che esplora il tema della speranza e del destino. Il film va in onda su Tv8 il 14 maggio 2025, alle 15:30. Con una durata di 90 minuti, racconta la storia di una coppia che riceve un misterioso orologio antico, il quale aiuta la moglie a comprendere che le risposte che cerca arriveranno a tempo debito.

I protagonisti del film sono Laura, interpretata da Laura Osnes, e Peter, interpretato da Peter Bryant. Accanto a loro, un cast di talento che include Greyston Holt, Bronwen Smith, Barbara Pollard, Mark Brandon, Jess Brown, Gigi Gill e Liza Huget.

Regia e produzione del film Just in Time Appena in tempo

La regia di Just in Time Appena in tempo è affidata a Paula Elle, mentre la sceneggiatura è scritta da Taylor Kalupa e Masey McLain.

Il film è prodotto da Hybrid, con la distribuzione curata da Lifetime Television, specializzata in film drammatici e romantici.

Dove è stato girato?

Le riprese di Just in Time Appena in tempo si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente in Vancouver, Canada, sfruttando le atmosfere suggestive della città per enfatizzare il senso di mistero e speranza della storia.

Vancouver, British Columbia : molte scene sono state girate in ambientazioni urbane e residenziali, creando un contrasto tra modernità e tradizione.

: molte scene sono state girate in ambientazioni urbane e residenziali, creando un contrasto tra modernità e tradizione. Stanley Park : utilizzato per alcune sequenze all’aperto, con paesaggi naturali che riflettono il tema della riflessione e del destino.

: utilizzato per alcune sequenze all’aperto, con paesaggi naturali che riflettono il tema della riflessione e del destino. Historic Gastown: scelto per le scene legate all’orologio antico, con le sue strade acciottolate e l’atmosfera vintage.

Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera calda e autentica, perfetta per il tono del film.

Trama del film Just in Time Appena in tempo

Laura e Peter condividono un desiderio profondo e intimo: quello di formare una famiglia e stringere tra le braccia un figlio. Tuttavia, nonostante i loro sforzi e le loro speranze, il concepimento sembra non arrivare. In questo momento di attesa e forse anche di frustrazione, un evento inatteso irrompe nella loro vita: ricevono in dono da uno sconosciuto un orologio antico. Questo oggetto misterioso non è un semplice regalo, ma sembra celare un significato più profondo, un messaggio silenzioso che attende di essere decifrato.

Laura, in particolare, è attratta da questo orologio e cerca di comprenderne il legame con la loro situazione. Osservandolo, inizia a notare piccoli segnali nella sua quotidianità, coincidenze sottili che la spingono a una profonda riflessione sulla sua vita, sulle sue scelte passate e sulle sue aspettative per il futuro.

Spoiler finale

Questi indizi frammentari la conducono gradualmente verso una nuova consapevolezza, un’intuizione che le risposte che tanto cercano arriveranno, ma solo nel momento in cui lei stessa sarà interiormente pronta ad accoglierle, ad affrontare le proprie paure e ad aprirsi completamente alla possibilità di una nuova vita.

Just in Time Appena in tempo: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Just in Time Appena in tempo con i rispettivi personaggi: