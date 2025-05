Il film A Working Man, diretto da David Ayer, è un thriller d’azione del 2025, basato sul romanzo Levon’s Trade di Chuck Dixon. Il film va in onda su Prime Video. Con una durata di 110 minuti, racconta la storia di un ex mercenario che cerca di rifarsi una vita, ma viene trascinato in un pericoloso complotto criminale.

I protagonisti del film sono Levon Cade, interpretato da Jason Statham, e Joe Garcia, interpretato da Michael Peña. Accanto a loro, un cast di talento che include David Harbour, Noemi Gonzalez, Emmett J Scanlan, Eve Mauro, Merab Ninidze e Jason Flemyng.

Regia e produzione del film A Working Man

La regia di A Working Man è affidata a David Ayer, mentre la sceneggiatura è scritta da Sylvester Stallone e David Ayer.

Il film è prodotto da Bill Block, Chris Long, Jason Statham, Sylvester Stallone e Kevin King Templeton, con la distribuzione curata da Miramax.

Dove è stato girato?

Le riprese di A Working Man si sono svolte in diverse location internazionali, tra cui:

Chicago, Illinois, USA : molte scene d’azione si svolgono nelle strade della città, enfatizzando l’atmosfera urbana e il pericolo costante.

: molte scene d’azione si svolgono nelle strade della città, enfatizzando l’atmosfera urbana e il pericolo costante. Londra, Regno Unito : alcune sequenze chiave sono state girate in ambientazioni metropolitane, aggiungendo un tocco internazionale alla narrazione.

: alcune sequenze chiave sono state girate in ambientazioni metropolitane, aggiungendo un tocco internazionale alla narrazione. Belgrado, Serbia: utilizzata per le scene legate al passato di Levon Cade, con ambientazioni che richiamano il mondo del crimine organizzato.

Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera intensa e realistica, perfetta per il tono del film.

Trama del film A Working Man

Levon Cade, un uomo con un passato oscuro e abilità letali affinate da anni come mercenario, ha scelto una vita di pace e normalità per dedicarsi completamente alla sua amata figlia, Merry. Lavora sodo come operaio edile, costruendo letteralmente un futuro più stabile e sicuro per entrambi, lontano dalla violenza che un tempo lo definiva.

Tuttavia, il passato sembra non volerlo lasciare andare così facilmente. Quando la figlia di un suo collega di lavoro scompare in circostanze misteriose, il senso di giustizia e il suo istinto protettivo si risvegliano prepotentemente. Levon si ritrova coinvolto in un’indagine sempre più pericolosa, che lo trascina in un mondo sotterraneo fatto di criminalità organizzata e individui senza scrupoli.

Spoiler finale

Nel suo tentativo di ritrovare la ragazza scomparsa e proteggere la sua famiglia da eventuali ripercussioni, Levon si scontra con una potente organizzazione criminale, le cui ramificazioni si estendono ben oltre la sua immaginazione. Per affrontare questa minaccia, Levon è costretto a confrontarsi con il suo passato violento. Le abilità che aveva cercato di seppellire riemergono, affinate e letali come un tempo.

La sua lotta per la verità si trasforma in una battaglia personale, dove il confine tra il padre amorevole e l’ex mercenario spietato si fa sempre più labile. Levon dovrà fare i conti con le sue scelte passate e con la sua capacità di infliggere violenza, il tutto per proteggere ciò che di più caro ha al mondo: sua figlia Merry e la possibilità di una vita finalmente serena. La sua missione diventerà una corsa contro il tempo, piena di pericoli e scelte difficili, dove la sua unica speranza di salvezza risiede nella sua abilità di muoversi tra le ombre del suo passato senza farsi consumare da esse.

A Working Man: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film A Working Man con i rispettivi personaggi: