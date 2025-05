Il film Emilia Pérez, diretto da Jacques Audiard, è un’opera originale che fonde melodramma, noir e musical, offrendo un’esperienza cinematografica fuori dagli schemi. Il film va in onda su Sky Cinema Uno il 19 maggio 2025, alle 21:15, ed è disponibile anche in streaming su NOW e on demand in 4K.

I protagonisti del film sono Rita Moro Castro, interpretata da Zoë Saldaña, e Emilia Pérez, interpretata da Karla Sofía Gascón. Accanto a loro, un cast di talento che include Selena Gomez, Édgar Ramírez, Adriana Paz, Julieta Egurrola e Alexis Díaz de Villegas.

Regia e produzione del film Emilia Pérez

La regia di Emilia Pérez è affidata a Jacques Audiard, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso Audiard, con la collaborazione di Thomas Bidegain, Léa Mysius e Nicolas Livecchi.

Il film è prodotto da Why Not Productions, Page 114, Pathé, France 2 Cinéma e France 3 Cinéma, con la distribuzione italiana curata da Lucky Red.

Dove è stato girato?

Le riprese di Emilia Pérez si sono svolte interamente in studio a Parigi, con un’ambientazione che richiama il Messico.

Questa scelta stilistica contribuisce a creare un’atmosfera teatrale e immersiva, perfetta per il tono del film.

Trama del film Emilia Pérez

La trama ha come protagonista Rita Moro Castro, un’avvocatessa idealista ma ormai disillusa, lavora in uno studio legale specializzato nella difesa di criminali incalliti. Sfiancata da anni di compromessi morali, Rita riceve un incarico tanto inaspettato quanto delicato: assistere Juan “Manitas” Del Monte, uno dei più temuti boss del narcotraffico messicano, nel suo desiderio di ritirarsi definitivamente dalla scena criminale e sparire senza lasciare traccia.

Ma il piano di Manitas è ben più audace di quanto sembri. L’uomo rivela a Rita la sua vera intenzione: non solo vuole fuggire dal passato, ma intende finalmente diventare la donna che ha sempre sentito di essere. Con riluttanza e curiosità, Rita accetta l’incarico, ignara del profondo impatto che questa decisione avrà sulla sua stessa vita.

Spoiler finale

Dopo aver inscenato la propria morte, Manitas si sottopone a un lungo percorso di transizione e rinasce come Emilia Pérez. In una nuova identità e lontano dai riflettori del crimine organizzato, Emilia si dedica anima e corpo a una causa nobile: aiutare le famiglie delle vittime del narcotraffico a ritrovare i loro cari e a ottenere giustizia.

Ma il passato è una fiamma difficile da spegnere. Mentre Emilia Pérez costruisce una vita basata sulla redenzione e la solidarietà, vecchi nemici e verità scomode tornano a galla, mettendo in pericolo tutto ciò che ha conquistato.

Tra identità, rinascita e perdono, il film intreccia temi potenti in una storia unica e intensa.

Emilia Pérez – Cast completo

Ecco il cast principale del film Emilia Pérez con i rispettivi personaggi: