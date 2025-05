Il film The Roundup Punishment, diretto da Heo Myeong Haeng, è un thriller d’azione sudcoreano del 2024, quarto capitolo della saga Crime City. Il film va in onda su Rai 4 il 19 maggio 2025, alle 21:20. Con una durata di 109 minuti, racconta la caccia del detective Ma Seok-do a un pericoloso boss del crimine online.

I protagonisti del film sono Ma Seok-do, interpretato da Ma Dong-seok, e Baek Chang-gi, interpretato da Kim Mu-yeol. Accanto a loro, un cast di talento che include Lee Joo-Bin, Lee Dong-Hwi, Park Ji-hwan, Kim Min-Jae, Lee Beom-su e Lee Ji-hoon.

Regia e produzione del film The Roundup Punishment

La regia di The Roundup Punishment è affidata a Heo Myeong Haeng, mentre la sceneggiatura è scritta da Kim Min-seong.

Il film è prodotto da Hong Film, B.A. Entertainment e Big Punch Pictures, con la distribuzione internazionale curata da ABO Entertainment e Megabox.

Dove è stato girato?

Le riprese di The Roundup Punishment si sono svolte in diverse location internazionali, tra cui:

Corea del Sud : molte scene sono ambientate a Seoul , sfruttando le atmosfere urbane per enfatizzare il contesto criminale.

: molte scene sono ambientate a , sfruttando le atmosfere urbane per enfatizzare il contesto criminale. Filippine: utilizzate per le sequenze legate alla base operativa della banda di cyber-criminali.

Trama del film The Roundup Punishment

Il detective Ma Seok-do è immerso in una delle indagini più pericolose della sua carriera, sulle tracce dell’inafferrabile e spietato Baek Chang-gi. Quest’ultimo è la mente criminale dietro la più grande e nota organizzazione di gioco d’azzardo online illegale della nazione, un impero del crimine che estende i suoi tentacoli ben oltre i confini. La base operativa della banda si trova nelle Filippine, da dove gestiscono una complessa rete di giochi d’azzardo truccati, frodando innumerevoli vittime.

La gerarchia criminale è ben definita: un boss controlla le operazioni da remoto, direttamente dalla Corea, mentre un discepolo fidato si occupa della gestione sul campo nella sede filippina. Quando le dimensioni dell’operazione criminale diventano chiare e il caso assume una portata internazionale, Ma Seok-do si trova di fronte a una missione ad alto rischio. Non si tratta solo di arresti, ma di smantellare un’organizzazione tentacolare che opera con brutalità e impunità.

Spoiler finale

Il film catapulta lo spettatore in un turbine di adrenalina, dove inseguimenti mozzafiato si alternano a combattimenti brutali e coreografati, mettendo alla prova non solo le abilità investigative ma anche la resistenza fisica del detective. La narrazione è avvincente e ricca di tensione, con continui colpi di scena che tengono lo spettatore con il fiato sospeso, in un crescendo di azione e suspense. Ma Seok-do dovrà navigare in un mondo sotterraneo pericoloso, dove ogni mossa falsa potrebbe significare la fine, per portare giustizia e smantellare l’impero di Baek Chang-gi.

The Roundup Punishment – Cast completo

Ecco il cast principale del film The Roundup Punishment con i rispettivi personaggi: