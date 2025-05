Il film Transformers: Il risveglio, diretto da Steven Caple Jr., è un film d’azione e fantascienza del 2023, settimo capitolo della saga Transformers e sequel di Bumblebee. Il film va in onda su Italia 1 e ha una durata di 127 minuti.

I protagonisti del film sono Noah Diaz, interpretato da Anthony Ramos, e Elena Wallace, interpretata da Dominique Fishback. Accanto a loro, un cast di talento che include Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Pete Davidson, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Colman Domingo e Tongayi Chirisa.

Regia e produzione del film Transformers: Il risveglio

La regia di Transformers: Il risveglio è affidata a Steven Caple Jr., mentre la sceneggiatura è scritta da Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber e Jon Hoeber.

Il film è prodotto da Paramount Pictures, Hasbro, Di Bonaventura Pictures, Allspark Pictures e Tencent Pictures, con la distribuzione italiana curata da Eagle Pictures.

Dove è stato girato?

Le riprese di Transformers: Il risveglio si sono svolte principalmente tra New York, Stati Uniti, e Perù, sfruttando location suggestive per enfatizzare il tono epico del film:

Brooklyn, New York : molte scene sono state girate in questa zona urbana, enfatizzando il contesto metropolitano della storia.

: molte scene sono state girate in questa zona urbana, enfatizzando il contesto metropolitano della storia. Machu Picchu, Perù : utilizzato per le sequenze legate ai Maximals e alla chiave di transcurvatura.

: utilizzato per le sequenze legate ai Maximals e alla chiave di transcurvatura. Cusco, Perù : impiegato per le riprese di battaglie tra Autobot e Terrorcons.

: impiegato per le riprese di battaglie tra Autobot e Terrorcons. Tarapoto, Perù: scelto per le scene ambientate nella giungla, dove si nascondono i Maximals.

Trama del film Transformers: Il risveglio

Nel 1994, l’ex soldato Noah Diaz, alla ricerca di un modo per sostenere la sua famiglia a Brooklyn, incrocia il destino di Elena Wallace, una brillante archeologa di New York con una passione per gli antichi misteri. I due, inizialmente estranei, si ritrovano loro malgrado coinvolti in un conflitto intergalattico. Scoprono l’esistenza della chiave di transcurvatura, un potente artefatto capace di aprire portali spazio-temporali.

Questa reliquia, contesa da diverse fazioni di Transformers, potrebbe essere l’unica speranza per gli Autobot, guidati dal coraggioso Optimus Prime, di tornare sul loro pianeta natale, Cybertron. Ma la chiave attira anche l’attenzione di Scourge, spietato emissario del temibile Unicron, il divoratore di mondi, intenzionato a utilizzarla per annientare la Terra.

Durante la missione, gli Autobot uniscono le forze con i Maximals, una razza antica di Transformers dalle sembianze animali, guidata dal saggio e potente Optimus Primal. L’alleanza, seppur fragile, si rivela cruciale per fronteggiare una minaccia cosmica che incombe sull’umanità.

Spoiler finale

Tra battaglie spettacolari, salti interdimensionali e scelte morali difficili, Noah ed Elena diventano parte integrante della lotta, dimostrando che anche gli esseri umani possono fare la differenza. Il film fonde azione, avventura e mitologia sci-fi, portando sullo schermo una guerra epica in cui il destino della Terra e dell’universo intero è in bilico.

Transformers: Il risveglio – Cast completo

Ecco il cast principale del film Transformers: Il risveglio con i rispettivi personaggi: