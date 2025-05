Sabato 24 maggio, Rai 2 manda in onda gli episodi intitolati Il rifugio e Veritas Fidelis di FBI e FBI International. Gli appuntamenti sono proposti rispettivamente dalle 21:20 e dalle 22:10.

FBI Il rifugio, regista e dove è girata

Quello odierno, per FBI, è l’undicesimo appuntamento della settima stagione. Con quello di oggi, la serie tv giunge al termine: per vedere le nuove puntate occorrerà attendere il prossimo autunno.

FBI è realizzata dalle società Wolf Entertainment, CBS Television Studios ed Universal Television. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. La regia è di Alex Chapple, mentre la sceneggiatura è firmata da Mike Weiss.

FBI International, spin off di FBI, è realizzata dalle medesime case di produzione e segue le vicende degli agenti di polizia che, in giro per il mondo, hanno l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi. La regia del titolo è di Michael Katleman, con la sceneggiatura firmata da Matt Olmstead.

Entrambe le produzioni seriali sono visibili, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

FBI Il rifugio, la trama

Durante la puntata Il rifugio di FBI, prosegue la guerra fra gli agenti della polizia e gli esponenti dei cartelli immischiati nel traffico di droga. In uno scontro a fuoco perdono la vita undici ospiti di un centro d’accoglienza. Tale ente ha sede nel quartiere musulmano di New York, ovvero nei medesimi luoghi in cui Omar è nato e cresciuto. La vicenda, inevitabilmente, lo coinvolge profondamente.

FBI International Veritas Fidelis, la trama

In seguito parte l’episodio Veritas Fidelis di FBI International. La Fly Team è costretta ad indagare per far luce su un misterioso omicidio con vittima una studentessa universitaria. Gli sforzi delle forze dell’ordine si concentrano sull’istituto frequentato dalla vittima, ovvero un club universitario esclusivo. Anche in questo caso, l’inchiesta è destinata a coinvolgere emotivamente una delle protagoniste. Stiamo parlando di Smitty, che ha frequentato la medesima scuola e che è costretta, durante l’indagine, a fare i conti con il proprio passato.

FBI Il rifugio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di FBI.

Missy Peregrym: Maggie Bell;

Maggie Bell; Zeeko Zaki: OA Zidan;

OA Zidan; Jeremy Sisto: Jubal Valentine;

Jubal Valentine; Alana de la Garza: Isobel Castille;

Isobel Castille; John Boyd: Stuart Scola.

Questi, invece, sono gli attori e i relativi personaggi presenti durante FBI International.