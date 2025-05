Il film Red Snake, diretto da Caroline Fourest, è un action-drama di guerra del 2019, ispirato a fatti reali e la storia di un gruppo di donne guerrigliere che combattono contro l’ISIS nel Kurdistan iracheno. Il film va in onda su Sky Cinema Due il 27 maggio 2025, alle 21:15, e ha una durata di 112 minuti.

I protagonisti del film sono Zara, interpretata da Dilan Gwyn, e Commander, interpretata da Amira Casar. Accanto a loro, un cast di talento che include Camélia Jordana, Esther Garrel, Mark Ryder, Pascal Greggory, Maya Sansa, Korkmaz Arslan e Nanna Blondell.

Regia e produzione del film Red Snake

La regia di Red Snake è affidata a Caroline Fourest, mentre la sceneggiatura è scritta dalla stessa Fourest.

Il film è prodotto da Place du Marché Productions, con la distribuzione italiana curata da Eagle Pictures.

Dove è stato girato?

Le riprese di Red Snake si sono svolte principalmente in Francia e Belgio, con alcune sequenze girate in Marocco, per ricreare l’ambientazione del Kurdistan iracheno.

Deserti del Marocco : utilizzati per le scene di battaglia e gli accampamenti delle guerrigliere.

: utilizzati per le scene di battaglia e gli accampamenti delle guerrigliere. Set ricostruiti in studio : impiegati per le sequenze interne delle basi militari e delle operazioni strategiche.

: impiegati per le sequenze interne delle basi militari e delle operazioni strategiche. Zone rurali della Francia: scelte per rappresentare i villaggi yazidi attaccati dall’ISIS.

Trama del film Red Snake

Nel Kurdistan iracheno, un pacifico villaggio yazida viene brutalmente attaccato dai miliziani dell’ISIS, che uccidono gli uomini e rapiscono donne e bambini per ridurli in schiavitù. Tra le sopravvissute c’è Zara, una giovane ragazza yazida che riesce miracolosamente a fuggire, portando nel cuore il dolore e la rabbia per la distruzione della sua famiglia e della sua comunità.

Determinata a vendicare i suoi cari, Zara si unisce alla brigata Sœurs d’armes (Sorelle di Armi), un gruppo internazionale di guerrigliere formato da donne provenienti da diversi paesi, unite dalla volontà di combattere al fianco dell’esercito curdo. Le combattenti affrontano innumerevoli battaglie contro i jihadisti, consapevoli che i miliziani dell’ISIS sono terrorizzati dall’idea di morire per mano di una donna, poiché secondo una lettura estremista della dottrina islamica, ciò impedirebbe loro l’accesso al paradiso.

Spoiler finale

Il film esplora con intensità e umanità la trasformazione delle protagoniste: da vittime di guerra a guerrigliere determinate, capaci di trasformare il dolore e la perdita in una forza incrollabile. Sullo sfondo di paesaggi aridi e scenari devastati dal conflitto, la storia racconta il coraggio, la solidarietà e la sete di giustizia di queste donne, che si battono non solo per la propria libertà, ma anche per dare voce a chi non può più combattere. Sœurs d’armes è un racconto di resistenza, sorellanza e speranza, capace di commuovere e ispirare.

Red Snake – Cast completo

Ecco il cast principale del film Red Snake con i rispettivi personaggi: