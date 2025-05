Il film Beckett, diretto da Ferdinando Cito Filomarino, è un thriller d’azione del 2021, con protagonista John David Washington. Il film è una produzione italo-brasiliana, distribuita da Netflix, e ora trasmessa su Rai 5.

I protagonisti del film sono Beckett, interpretato da John David Washington, e April, interpretata da Alicia Vikander. Accanto a loro, un cast di talento che include Boyd Holbrook, Vicky Krieps, Michael Stuhlbarg, Panos Koronis, Lena Kitsopoulou, Maria Votti e Marc Marder.

Regia e produzione del film Beckett

La regia di Beckett è affidata a Ferdinando Cito Filomarino, mentre la sceneggiatura è scritta da Kevin Rice.

Il film è prodotto da Frenesy Film, MeMo Films, Rai Cinema, RT Features e Wise Pictures, con la distribuzione curata da Netflix.

Dove è stato girato?

Le riprese di Beckett si sono svolte principalmente in Grecia, sfruttando location suggestive per enfatizzare il tono del thriller:

Atene : molte scene urbane sono state girate nella capitale greca, tra strade affollate e piazze iconiche.

: molte scene urbane sono state girate nella capitale greca, tra strade affollate e piazze iconiche. Zone montuose della Grecia centrale : utilizzate per le sequenze di fuga tra boschi e strade isolate.

: utilizzate per le sequenze di fuga tra boschi e strade isolate. Case rurali: impiegate per le scene iniziali dell’incidente e della scoperta del mistero.

Trama del film Beckett

Beckett e April, una coppia di turisti americani, si trovano in vacanza in Grecia, immersi nei paesaggi mozzafiato e nelle atmosfere mediterranee. Durante un viaggio in auto tra le colline, Beckett, stanco e distratto, si addormenta brevemente al volante: l’auto esce di strada, precipitando contro una casa di campagna isolata. L’impatto è devastante: April perde la vita sul colpo, mentre Beckett si risveglia ferito, con il braccio fratturato e in stato di shock.

Mentre cerca aiuto, Beckett racconta alla polizia locale di aver intravisto, nel momento dell’incidente, un adulto e un ragazzino dai capelli rossi all’interno della casa. Ma qualcosa non torna: poco dopo, inspiegabilmente, gli stessi agenti di polizia tentano di ucciderlo. Inizia così una rocambolesca fuga attraverso la Grecia, tra città caotiche, villaggi sperduti e paesaggi montuosi, con Beckett braccato da forze sconosciute.

Spoiler finale

Man mano che cerca di sopravvivere e di capire cosa stia succedendo, Beckett scopre di essere finito al centro di un intricato complotto politico. Il bambino dai capelli rossi non è altri che il figlio rapito di un importante candidato della sinistra greca, il cui destino potrebbe cambiare le sorti delle imminenti elezioni. Da semplice turista in lutto, Beckett si trasforma in un uomo in fuga, determinato a svelare la verità e a sopravvivere in un paese dove non può fidarsi di nessuno.

Beckett – Cast completo

Ecco il cast principale del film Beckett con i rispettivi personaggi: