La prima stagione di DOC, medical drama statunitense tratto dalla nostrana DOC-Nelle tue mani, prosegue, in Italia, con gli episodi intitolati Il primo giorno e Un piccolo passo. Gli appuntamenti sono trasmessi, su Rai 1, dalle ore 21:20 circa.

DOC Il primo giorno, regista, dove è girata e gli ascolti del debutto

Realizzata dalle società Channel Road Productions, Avenue K Productions, Fox Entertainment e Sony Pictures Television, la serie è ideata da Barbie Kligman. Coloro che hanno firmano la sceneggiatura sono Hank Steinberg, Judith McCreary, Mark Bianculli e Katie Varney, oltre alla già citata Kligman.

La regia, invece, è curata da Rebecca Thomas, Russell Lee Fine, Debs Paterson, Marisol Adler, Amanda Row, Jono Oliver, Nicole Rubio e Michael Goi. Le riprese si sono svolte a Minneapolis, dove è ambientata anche la trama. Sono dieci gli episodi previsti nella prima stagione. Rai 1, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone due alla settimana, nel prime time del martedì.

L’esordio è avvenuto la scorsa settimana ed ha ottenuto ascolti non esaltanti. La prima puntata, infatti, ha intrattenuto 2 milioni e 600 mila spettatori, con il 14,7% di share.

DOC Il primo giorno, la trama

Durante Il primo giorno di DOC, per Amy arrivano, finalmente, delle buone notizie. La protagonista, infatti, riceve il via libera da parte del Consiglio di amministrazione e può, così, tornare a lavorare. Richard, tuttavia, raccomanda a tutti i medici del reparto di non farsi influenzare dalla sua presenza.

Jake e Sonya, intanto, seguono il caso di un anziano signore, che accetta di sottoporsi ad una operazione chirurgica solo per amore della moglie.

Un piccolo passo, la trama

La serata con DOC procede con Un piccolo passo. In esso, Amy prega Michael di dirle cosa è successo il giorno in cui Danny ha perso la vita. L’ex marito, però, si rifiuta perché non vuole rivivere quella sofferenza.

La protagonista, per la prima volta, riesce a comunicare con Kate, mentre segue con Jake il caso di una paziente che presenta un principio di Alzheimer. Una intuizione del personaggio principale potrebbe scoprire il vero motivo della demenza precoce della donna.

DOC Il primo giorno, il cast

