Si intitola Doppio Gioco la nuova fiction di Canale 5. La produzione, appartenente al genere drammatico, prende il via alle 21:25 circa.

Doppio Gioco, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione di Doppio Gioco è la Fabula Pictures, che ha curato la produzione della serie per conto della RTI.

La prima e fino ad ora unica stagione del titolo è composta da quattro puntate. Ognuna di esse ha una durata di circa 100 minuti. Salvo improvvisi cambiamenti di palinsesto, la rete ammiraglia del Biscione ne propone una alla settimana, nel prime time del martedì.

La regia della fiction è affidata ad Andrea Molaioli. I protagonisti della narrazione sono Daria e Gemini, che hanno il volto di Alessandra Mastronardi (al ritorno in un prodotto seriale sulle reti Mediaset) e Max Tortora. Le riprese si sono svolte nel Lazio, concentrandosi soprattutto sui territori adiacenti la capitale Roma.

Doppio Gioco, la trama

Doppio Gioco racconta la storia di Daria, una giovane donna che ha in dote un’abilità decisamente molto speciale. Riesce, infatti, a leggere le persone, riuscendo a comprendere le loro idee e ad anticiparne le loro mosse.

Un vero e proprio talento, che ha avuto in eredità dal padre. Il genitore, in particolare, ha insegnato alla figlia ad osservare ed interpretare i comportamenti e i segnali attraverso il gioco del poker. L’uomo, tuttavia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale quando Daria era ancora una bambina.

Spoiler finale

L’abilità di Daria, durante Doppio Gioco, attira le curiosità di molti, compresi i vertici dei Servizi Segreti, che decidono di farle una proposta: sfruttare il suo talento per svolgere un pericoloso lavoro sotto copertura. L’incarico consiste nel riuscire a catturare Gemini, un pericoloso boss della criminalità internazionale. La protagonista, seppur con diffidenza, accetta, consapevole dei rischi che tale missione comporta.

Non appena Daria incontra Gemini, però, ha una strana sensazione. Si convince, infatti, di averlo già conosciuto, soprattutto perché gli ricorda qualcuno visto in passato. La verità è destinata a sconvolgerla e a riaprire pagine per lei molto dolorose.

Doppio Gioco, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Doppio Gioco, serie tv al via il 27 maggio in prima serata su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity.