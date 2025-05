La serie tv Billy the Kid, creata da Michael Hirst, è un dramma storico e avventura del 2022, basato sulla vita del leggendario pistolero William H. Bonney, noto come Billy the Kid. La serie è disponibile su Prime Video e racconta la sua ascesa da giovane immigrato irlandese a fuorilegge della frontiera americana.

I protagonisti della serie tv sono Billy the Kid, interpretato da Tom Blyth, e Jesse Evans, interpretato da Daniel Webber. Accanto a loro, un cast di talento che include Eileen O’Higgins, Sean Owen Roberts, Alex Roe, Dakota Daulby, Ryan Kennedy, Ian Tracey, Jamie Beamish, Guillermo Alonso, Shaun Benson e Christie Burke.

Regia e produzione della serie tv Billy the Kid

La serie tv è creata e scritta da Michael Hirst, con la regia di David Frazee, Rachel Leiterman, Otto Bathurst, Michael Nankin, John Fawcett e Adam Kane.

La produzione è curata da MGM+, con la distribuzione internazionale affidata a Paramount+.

Dove è stata girata?

Le riprese di Billy the Kid si sono svolte principalmente in Canada, sfruttando ambientazioni naturali e storiche per enfatizzare il tono western della serie:

Alberta, Canada : molte scene sono state girate in questa regione, tra praterie e montagne.

: molte scene sono state girate in questa regione, tra praterie e montagne. Set ricostruiti in studio : impiegati per le sequenze interne delle città di frontiera e degli accampamenti.

: impiegati per le sequenze interne delle città di frontiera e degli accampamenti. Zone rurali del Canada: utilizzate per le scene di viaggio e scontri tra bande.

Trama della serie tv Billy the Kid

La serie segue la vita di William H. Bonney, meglio conosciuto come Billy the Kid, un giovane immigrato irlandese che, dopo aver perso tragicamente la famiglia, si ritrova a vagare per il selvaggio West in cerca di un futuro e di un’identità.

Determinato a sopravvivere in un mondo brutale e senza legge, Billy si trasforma rapidamente in un abile pistolero, attirando l’attenzione della famigerata Banda dei 7 Fiumi, guidata dal carismatico e spietato Jesse Evans. Affascinato dall’adrenalina e dalla vita ai margini, Billy si unisce al gruppo, entrando così nel cuore di un conflitto che scuoterà profondamente il Nuovo Messico: la Guerra della Contea di Lincoln.

Spoiler finale

Questo scontro violento vede opporsi due fazioni rivali di potenti rancher e uomini d’affari, ciascuno deciso a controllare la regione e le sue ricchezze. Ma mentre le tensioni crescono e i tradimenti si moltiplicano, Billy si trova di fronte a una scelta cruciale: rimanere fedele alla sua banda e al legame fraterno con Jesse, oppure seguire il proprio senso di giustizia e cambiare destino.

La serie esplora con realismo e intensità la trasformazione di Billy the Kid in una delle leggende più controverse del West, mostrando non solo sparatorie e scorribande, ma anche le battaglie interiori di un giovane uomo diviso tra lealtà, sopravvivenza e redenzione.

Billy the Kid – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv Billy the Kid con i rispettivi personaggi: