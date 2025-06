La stagione 2025 della MotoGP procede, nel weekend che parte venerdì 6 giugno, con il Gran Premio di Aragon. Si tratta dell’ottavo appuntamento del mondiale, iniziato lo scorso marzo in Thailandia.

MotoGP 2025 Gran Premio Aragon, curiosità sul tracciato e favoriti

Il Gran Premio di Aragon di MotoGP 2025 si svolge presso il circuito Ciudad del Motor de Aragon. Lungo poco oltre i 5 km, è situato ad Alcaniz, località della comunità autonoma spagnola dell’Aragona.

Inaugurato nel 2009, il tracciato presenta 18 curve. Il record su pista, segnato nel 2020, è firmato da Franco Morbidelli, che è riuscito a concludere un giro in 1’48″089.

I favoriti per la vittoria finale della gara, anche questa settimana, sono i fratelli Marquez, che fra l’altro, essendo spagnoli, possono contare anche sul sostegno del pubblico. Il primo posto, in particolare, è di Marc Marquez, a quota 196 punti. Segue Alex Marquez a 172 lunghezze. Il gradino più basso del podio, invece, è occupato da Pecco Bagnaia, decisamente più staccato con i suoi 124 punti.

Gli orari di tutte le sessioni

I primi appuntamenti importanti con il Gran Premio di Aragon di MotoGP sono in programma sabato 7 giugno. Alle ore 10:05, infatti, si svolge la seconda prova libera, in onda solamente a pagamento su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Pochi minuti più tardi, alle 10:45, si svolgono le qualifiche, propedeutiche a stabilire l’ordine di partenza per la Sprint Race. L’appuntamento è visibile, in diretta, sia su Sky che in chiaro su TV8.

La medesima programmazione tv attende anche la Sprint Race, ovvero una gara con un minor numero di giri e che assegna i primi punti del fine settimana. La sessione parte alle ore 14:55.

Il fine settimana con il Gran Premio di Aragon di MotoGP giunge al termine domenica 8 giugno. Dopo il Warm Up delle 09:35, infatti, tutti i piloti scendono in pista alle ore 14:00, quando è prevista l’accensione delle luci verdi che danno il via alla gara. La diretta è garantita solo su Sky, mentre su TV8 è proposta la differita, ma dalle ore 17:05 circa.

MotoGP 2025 Gran Premio Aragon, i telecronisti

Tutte le sessioni del Gran Premio di Aragon del motomondiale sono commentate da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Gli inviati ai box, per raccogliere in tempo reale le voci dei protagonisti, sono Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. Attese, inoltre, le incursioni di Rosario Triolo e Mattia Pasini, voci ufficiali della Moto2 e Moto3. Infine, per un’analisi approfondita del weekend di corsa torna Race Anatomy MotoGP, spazio di approfondimento che ha come padrona di casa Vera Spadini.