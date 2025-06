Sabato 7 giugno riparte, su Rai 1, il format Unomattina Weekly, confermato anche per l’estate 2025. Il programma, per tutta la durata della bella stagione, è chiamato a sostituire Unomattina in Famiglia.

Unomattina Weekly 2025, il format giunge alla quarta edizione

Per Unomattina Weekly, quella al via sabato 7 giugno è la quarta edizione. La rete ammiraglia della TV di Stato, infatti, ha lanciato il programma nel 2022. Per i primi due anni, il format era intitolato solamente Weekly, mentre dallo scorso anno si è trasformato in Unomattina Weekly.

Immutata, rispetto al passato, la programmazione tv. Il rotocalco è visibile tutte le settimane, nella mattina di Rai 1 del sabato e della domenica. Il sabato, in particolare, il format prende il via alle 08:35 e prosegue fino alle 10:30. Nel mezzo, alle 09:00 ed alle 09:30, ci sono gli spazi informativi del TG1 e del TG1 Lis.

La domenica, invece, le puntate partono prima, alle ore 08:20, e si interrompono alle 09:15, quando inizia il TG1 Lis seguito da A Sua Immagine. Tutti gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili in streaming su Rai Play.

La novità è l’arrivo di Lorella Boccia

La grande novità di Unomattina Weekly 2025, che rimane in onda fino al prossimo settembre, riguarda la conduzione. Carolina Rey, padrona di casa del programma sin dal suo debutto, lascia il posto alla collega Lorella Boccia, che dodici mesi fa era al timone di Camper in viaggio. Per quest’ultima si prospetta un’estate da protagonista sulla Rai, dove conduce anche lo show Musica Mia.

Confermati, invece, gli altri conduttori di Unomattina Weekly 2025. Torna, dunque, l’oramai esperto Fabio Gallo, alla quarta edizione consecutiva da presentatore dello show. Per il terzo anno di fila, poi, c’è Giulia Bonaudi, giornalista che cura gli spazi dedicati all’informazione.

Unomattina Weekly 2025, i temi e le dichiarazioni di Lorella Boccia

Al centro di Unomattina Weekly 2025 vi è ancora una volta l’alternanza di temi. I conduttori, infatti, spaziano dagli spazi dedicati all’attualità ad altri più leggeri, nei quali è proposto un focus su questioni di intrattenimento e di costume. In studio, inoltre, vi sono anche vari ospiti ed esperti, che forniscono agli spettatori dei consigli utili per affrontare al meglio il periodo estivo.

Lorella Boccia, intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, in merito ai contenuti del programma ha anticipato: “Ci sarà il racconto del territorio, ospiti in studio, si parlerà di musica, ci saranno giochi, collegamenti dalle spiagge con gli inviati e uno spazio per la cucina a cui tengo molto. Sono cresciuta in una casa dove si cucinava fin dalle sette del mattino“.