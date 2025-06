Il film Piano piano, diretto da Nicola Prosatore, è un dramma del 2022, ambientato nella Napoli degli anni ’80. Il film va in onda su Rai Movie e ha una durata di 84 minuti.

I protagonisti del film sono Anna, interpretata da Dominique Donnarumma, e Peppino, interpretato da Giuseppe Pirozzi. Accanto a loro, un cast di talento che include Antonia Truppo, Giovanni Esposito, Antonio De Matteo, Massimiliano Caiazzo, Lello Arena, Brunella Cacciuni e Claudio Gabriel.

Regia e produzione del film Piano piano

La regia di Piano piano è affidata a Nicola Prosatore, mentre la sceneggiatura è scritta da Nicola Prosatore, Antonia Truppo, Francesco Agostini e Davide Serino.

Il film è prodotto da Briciolafilm, Eskimo e Rai Cinema, con la distribuzione curata da I Wonder Pictures.

Dove è stato girato?

Le riprese di Piano piano si sono svolte principalmente a Napoli, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono drammatico del film.

Quartiere Chiaiano : utilizzato per le scene ambientate nel palazzo in cui vive Anna.

: utilizzato per le scene ambientate nel palazzo in cui vive Anna. Strade periferiche di Napoli : impiegate per le sequenze legate agli sgomberi e ai cambiamenti urbanistici.

: impiegate per le sequenze legate agli sgomberi e ai cambiamenti urbanistici. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne delle abitazioni e dei luoghi di ritrovo.

Trama del film Piano piano

Nel 1987, Napoli è una città in ebollizione. L’intera popolazione vive con il fiato sospeso l’attesa del primo scudetto della squadra di calcio, simbolo di riscatto e orgoglio popolare. In questo clima di entusiasmo e tensione, la tredicenne Anna cresce in un quartiere popolare minacciato dalla costruzione di una sopraelevata che costringerà molte famiglie, inclusa la sua, a lasciare le proprie case. Ribelle, sensibile e con una forte sete di libertà, Anna vive con la madre Susi, una donna sola che riversa sulla figlia tutte le speranze di una vita diversa, quella che a lei è stata negata.

L’equilibrio precario di quel microcosmo viene sconvolto dall’arrivo di Peppino, un coetaneo vivace e idealista con cui Anna stringe un’intensa amicizia, e dalla figura enigmatica del Mariuolo, un uomo dall’identità incerta, forse un ladro, forse solo un sopravvissuto della città che cambia. La sua presenza, tra fascino e minaccia, destabilizza il quartiere e accende in Anna interrogativi profondi sulla giustizia, la lealtà e il senso di appartenenza.

Spoiler finale

Mentre il Napoli si avvicina al trionfo e la città esplode di gioia, Anna si ritrova a fare i conti con la fine dell’infanzia, sospesa tra ciò che sta per perdere e ciò che può ancora costruire. In un momento simbolico e irripetibile per la città, il suo percorso personale diventa un riflesso del cambiamento collettivo: un passaggio difficile ma necessario verso il futuro.

Piano piano – Cast completo

Ecco il cast principale del film Piano piano con i rispettivi personaggi.