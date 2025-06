Dopo l’omicidio di Monti, le indagini si focalizzano immediatamente su Gemini, ex agente dei Servizi Speciali, considerato il principale sospettato. Alcuni documenti compromettenti ritrovati nella sua abitazione, insieme a una registrazione audio manomessa, sembrano costituire una prova schiacciante contro di lui. Tuttavia, la ricostruzione ufficiale presenta incongruenze e ombre che insospettiscono Daria, sua collega e, fino a poco tempo prima, sua rivale. Pur profondamente turbata dalla possibilità che Gemini possa essere colpevole, Daria comincia a interrogarsi sul modo in cui le informazioni stanno emergendo e su chi abbia interesse a incastrarlo.

Nel frattempo, il legame con Ettore, ufficiale di alto livello nei Servizi Segreti, inizia a sgretolarsi. L’uomo, inizialmente protettivo e affettuoso, mostra un lato ambiguo e sempre più autoritario. Daria avverte che l’interesse di Ettore nei suoi confronti potrebbe non essere genuino, ma dettato piuttosto da motivi professionali: tenerla sotto controllo, manipolare le sue scelte, anticiparne le mosse. Spinta dalla necessità di fare chiarezza e affrancarsi da una rete di menzogne, propone a Gemini di collaborare a una missione clandestina e pericolosa.

I due si recano a Belgrado, dove, secondo informazioni riservate, si troverebbe un archivio segreto nascosto all’interno di un night club frequentato da ex agenti deviati, trafficanti d’armi e funzionari corrotti. L’obiettivo è recuperare file digitali che proverebbero l’esistenza di una rete internazionale di corruzione con legami interni ai Servizi italiani. Nonostante le tensioni personali, Daria e Gemini riescono a ottenere una copertura come falsi investitori. L’ambiente del club è cupo, sorvegliato, pericoloso. Ogni passo è rischioso, ogni sguardo può significare una minaccia.

Spoiler finale

Quando Ettore scopre la missione, non informa i vertici ma organizza un’operazione autonoma per riportare Daria in Italia, temendo che possa rimanere coinvolta in qualcosa di più grande di lei. In realtà, teme soprattutto che l’archivio possa contenere anche prove del suo coinvolgimento in operazioni opache condotte negli anni precedenti. A Belgrado, la situazione precipita rapidamente. Un’aggressione nel locale costringe Daria e Gemini a fuggire con una chiavetta USB criptata, inseguiti da uomini armati e abbandonati da ogni contatto ufficiale.

Nel corso dell’evasione, Daria viene gravemente ferita, e sarà proprio Ettore, giunto in extremis, a portarla in salvo. Tuttavia, non riuscirà a impedire che l’archivio venga diffuso. I file rivelano anni di operazioni illegali, depistaggi, ricatti e omicidi coperti da apparati deviati dello Stato. Alcuni tra i più alti funzionari vengono arrestati, altri fuggono all’estero.

Gemini viene definitivamente scagionato, mentre Ettore rassegna le dimissioni e scompare dalla scena pubblica. Daria, dopo mesi di silenzio, decide di testimoniare tutto, pubblicamente. La sua scelta segna un punto di non ritorno: il passato non può essere cancellato, ma almeno può essere raccontato.