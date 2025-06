Il film Ancora un’estate, diretto da Catherine Breillat, è un dramma erotico del 2023, remake del film danese Queen of Hearts (2019). La pellicola è disponibile su Cielo e ha una durata di 104 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Ancora un’estate

La regia del film è affidata a Catherine Breillat, mentre la sceneggiatura è scritta dalla stessa regista insieme a Pascal Bonitzer.

La pellicola è prodotta da SBS Productions, con la distribuzione curata da Teodora Film.

I protagonisti della trama

Léa Drucker interpreta Anne, una stimata avvocatessa parigina che si ritrova coinvolta in una relazione proibita.

Samuel Kircher veste i panni di Théo, il figlio diciassettenne del marito di Anne, che sconvolge gli equilibri familiari.

Olivier Rabourdin è Pierre, il marito di Anne, ignaro della crisi che sta per travolgere la sua famiglia.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Ancora un’estate si sono svolte principalmente in Francia, sfruttando ambientazioni urbane e domestiche per enfatizzare il tono drammatico della pellicola.

Parigi, Francia : utilizzata per le scene ambientate nella casa di Anne e Pierre.

: utilizzata per le scene ambientate nella casa di Anne e Pierre. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze più intime e psicologiche.

Trama del film Ancora un’estate

Anne, celebre avvocatessa specializzata nella difesa di minori vittime di abusi e adolescenti in difficoltà, conduce una vita apparentemente idilliaca. Vive in perfetta armonia con il marito Pierre e le loro due figlie, Léa e Chloé, in una splendida villa sulle colline di Parigi. La sua carriera è al culmine, la sua reputazione impeccabile, ma un segreto oscuro sta per sconvolgere la sua esistenza.

L’arrivo di Théo, il diciassettenne figlio di Pierre nato da un precedente matrimonio, stravolge gli equilibri familiari. Théo, un ragazzo affascinante ma tormentato, si trasferisce con loro da Marsiglia, portando con sé un bagaglio di fragilità e ribellione. Anne, inspiegabilmente attratta dal giovane, inizia una relazione clandestina con lui, un fuoco proibito che minaccia di incenerire tutto ciò che ha costruito.

Ogni incontro segreto nella discreta dependance o nei giardini nascosti della villa di Parigi è un passo verso il baratro. Il rischio è immenso: la sua brillante carriera in tribunale, la stabilità della famiglia e la salute emotiva di Théo sono in gioco. Il peso della menzogna e del tradimento si fa sempre più insopportabile, mentre le figlie, ignare, percepiscono una tensione crescente nell’aria. Riusciranno Anne e Théo a nascondere il loro amore illecito, o il loro scandalo esploderà, distruggendo vite e reputazioni in un turbine di passioni e conseguenze inattese?

Spoiler finale

Nel finale della pellicola, la relazione tra Anne e Théo prende una piega sempre più autodistruttiva.

Mentre il giovane si aggrappa a un amore impossibile, Anne cerca disperatamente di negare l’evidenza e di proteggere la sua reputazione.

Il film si chiude con un epilogo ambiguo e drammatico, lasciando spazio a riflessioni sulla morale, il potere e la manipolazione.

Cast del film Ancora un’estate

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: