Giovedì 12 giugno è andata in onda la prima puntata di Ore 14 Sera e qui di seguito effettuiamo un’analisi di quanto andato in onda. La trasmissione, che negli anni è riuscita a consolidarsi nella fascia del daytime, ha mantenuto, anche in prima serata, la medesima struttura di sempre.

Ore 14 Sera analisi, di cosa si è parlato e le (poche) novità

Nella prima puntata di Ore 14 Sera, il conduttore Milo Infante (visibilmente emozionato) ha accolto, nel consueto studio, molti degli ospiti che gli affezionati telespettatori di Ore 14 sono abituati a vedere solitamente. Fra loro ci sono Monica Leofreddi, Alessia Lautone, Piero Colaprico e Sarah Viola, oltre a Roberta Bruzzone ed Antonio Tanga, seduti in disparte rispetto agli altri, in quanto tecnici. Una distinzione, questa, che nella versione daytime non esisteva e di cui, onestamente, non se ne vede il bisogno.

L’unica sostanziale novità, per quanto riguarda il cast di ospiti, è rappresentata dall’arrivo di Selvaggia Lucarelli, giornalista ed opinionista, che ha detto la sua in merito alle ultime vicende riguardanti il Delitto di Garlasco. L’integrazione della giornalista potrebbe rappresentare, senza dubbio, un valore aggiunto per il format.

I temi e la novità dei monologhi

Per quanto riguarda le tematiche, Ore 14 Sera ha aperto con una lunga pagina dedicata a Carlo Legrottaglie, Carabiniere che, nel brindisino, è morto in seguito ad un conflitto a fuoco. Spazio, poi, ad un approfondimento relativo al delitto di Pierina Paganelli, con una intervista faccia a faccia che Milo Infante ha realizzato a Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico indagato per il caso.

In seguito, come detto, nella parte centrale della diretta il focus era proposto sul Delitto di Garlasco. Infine, negli ultimi minuti si è parlato della morte di Liliana Resinovich. Anche nel modo con il quale sono stati trattati i casi non vi sono state novità, tranne i monologhi tecnici alla Quarto Grado svolti dalla criminologa Roberta Bruzzone e dall’entomologa Fabiola Giusti.

Ore 14 Sera analisi, gli ascolti e gli aspetti da migliorare

Il debutto di Ore 14 Sera ha avuto, sostanzialmente, due gravi problemi, dovuti probabilmente all’inesperienza nella nuova fascia oraria. In primis vi è stata una gestione poco efficace delle tempistiche. Alcune parti della trasmissione sono sembrate prolungate quasi alla ripetizione, mentre altre non hanno avuto il tempo necessario per essere approfondite nel modo giusto, come la pagina su Resinovich. In vari punti del format, inoltre, c’è stato un ritmo tutt’altro che incalzante, che ha un po’ appesantito la puntata.

Buoni gli ascolti ottenuti dal programma. Il debutto di Ore 14 Sera, infatti, ha convinto poco più di un milione di telespettatori, con l’8,3% di share.