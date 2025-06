Il film Caddo Lake, diretto da Celine Held e Logan George, è un thriller drammatico con elementi di fantascienza del 2024, ambientato nei misteriosi paesaggi della Louisiana. La pellicola è disponibile su Sky Cinema Uno e ha una durata di 103 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Caddo Lake

La regia del film è affidata a Celine Held e Logan George, mentre la sceneggiatura è scritta dagli stessi registi.

La pellicola è prodotta negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Sky Cinema Uno.

I protagonisti della storia

Dylan O’Brien interpreta Paris, un giovane tormentato dalla misteriosa scomparsa della madre nel lago.

Eliza Scanlen veste i panni di Ellie, un’adolescente ribelle che cerca di scoprire la verità sulla sua famiglia.

Lauren Ambrose è Celeste, la madre di Ellie, che nasconde segreti inquietanti.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Caddo Lake si sono svolte principalmente in Louisiana, sfruttando le atmosfere inquietanti del lago per enfatizzare il tono misterioso della pellicola.

Caddo Lake, Louisiana : utilizzato per le scene principali legate alle sparizioni e ai misteri sommersi.

: utilizzato per le scene principali legate alle sparizioni e ai misteri sommersi. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze più intense e psicologiche.

Trama del film Caddo Lake

In Louisiana, vicino al confine con il Texas, una tragedia sconvolge la vita del giovane Paris. Mentre sua madre Vivienne guida, viene colta da una grave crisi epilettica. L’auto sbanda, precipitando da un ponte nel torbido Lago Caddo. Paris riesce a salvarsi, ma sua madre scompare senza lasciare traccia, inghiottita dalle acque misteriose. Da quel giorno, il ragazzo vive tormentato, ossessionato dal mistero della sua scomparsa e dai silenzi del lago. Il suo dolore è profondo, la sua ricerca di risposte incessante.

Nel frattempo, in una vecchia casa in stile coloniale che si affaccia proprio sul Lago Caddo, vive l’adolescente Ellie con sua madre Celeste, il suo nuovo patrigno Daniel, e la sorellastra di otto anni, la piccola e vivace Anna. La loro routine familiare, apparentemente tranquilla, viene bruscamente spezzata quando anche Anna scompare senza lasciare traccia, inghiottita dalle stesse acque che hanno preso Vivienne. Lo sceriffo locale, Mark Tanner, un uomo burbero ma leale, organizza immediatamente una squadra di ricerca, ma le sue indagini sembrano brancolare nel buio.

Sentendo che le autorità non stanno facendo abbastanza, Ellie decide di indagare da sola, spinta da un amore incondizionato per la sorellina. La sua strada incrocia inevitabilmente quella di Paris, che non ha mai abbandonato la sua personale ricerca. Insieme, i due giovani scoprono che il Lago Caddo nasconde segreti inquietanti, forse legati a leggende locali e a oscuri traffici. Ogni rivelazione li porta più a fondo in una rete di bugie e pericoli, e ciò che trovano potrebbe cambiare per sempre le loro vite e svelare una verità agghiacciante sulle sparizioni. Il lago non è solo un luogo di tragedia, ma un custode di misteri antichi.

Spoiler finale

Nel finale della pellicola, Paris ed Ellie si avvicinano alla verità sulle sparizioni nel lago.

Mentre il mistero si infittisce, emergono segreti familiari e fenomeni inspiegabili, portando i protagonisti a una scoperta scioccante.

Il film si chiude con un epilogo enigmatico, lasciando spazio a riflessioni sulla memoria, il dolore e il soprannaturale.

Cast del film Caddo Lake

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: