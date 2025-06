Il film Emma, diretto da Autumn de Wilde, è una commedia drammatica e storica del 2020, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jane Austen. La pellicola è disponibile su Iris e ha una durata di 125 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Emma

La regia del film è affidata a Autumn de Wilde, mentre la sceneggiatura è scritta da Eleanor Catton.

La pellicola è prodotta nel Regno Unito, con la distribuzione curata da Universal Pictures.

I protagonisti della trama

Anya Taylor-Joy interpreta Emma Woodhouse, una giovane donna intelligente e indipendente, ma cieca di fronte ai sentimenti propri e altrui.

Johnny Flynn veste i panni di George Knightley, l’uomo che cerca di farle comprendere i suoi errori.

Mia Goth è Harriet Smith, la giovane amica di Emma, vittima delle sue interferenze amorose.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Emma si sono svolte principalmente nel Regno Unito, sfruttando le atmosfere eleganti dell’epoca per enfatizzare il tono storico della pellicola.

Wilton House, Wiltshire : utilizzata per le scene ambientate nella tenuta di Emma.

: utilizzata per le scene ambientate nella tenuta di Emma. Kingston Bagpuize House, Oxfordshire: impiegata per le sequenze legate agli incontri sociali.

Trama del film Emma

Durante l’elegante era della Reggenza Britannica, la ricca e volenterosa Emma Woodhouse, residente nella pittoresca tenuta di Hartfield, si ritrova a cercare una nuova compagna dopo il matrimonio della sua amata governante, Miss Taylor. La sua vita agiata e priva di reali preoccupazioni la spinge a dedicarsi, con una certa presunzione, all’arte dell’abbinamento sentimentale.

Così, Emma incontra Harriet Smith, una ragazza di origini sconosciute ma educata nel lusso di un collegio locale. Convinta che Harriet sia in realtà la figlia non riconosciuta di un gentiluomo di alto rango, Emma la incoraggia vivamente a rifiutare la proposta di matrimonio del rispettabile, ma a suo dire “inferiore”, Mr. Robert Martin, un onesto e facoltoso agricoltore di Abbey‑Mill Farm.

La sua successiva “operazione” sentimentale si concentra su Mr. Philip Elton, il vanitoso e ambizioso vicario di Highbury. Emma è fermamente convinta che Elton sia segretamente innamorato di Harriet e spinge quest’ultima a ricambiare le attenzioni. Tuttavia, durante una gelida cena natalizia nella residenza della famiglia Cole, la verità emerge in modo imbarazzante: Elton confessa il suo amore per Emma, che, sconcertata, lo rifiuta prontamente, costringendolo a partire per Bath.

Nel frattempo, la cerchia sociale di Emma si arricchisce con l’arrivo di due nuovi e affascinanti membri: la raffinata Jane Fairfax, nipote della signora Bates e impeccabile nel pianoforte, e l’affascinante ma enigmatico Frank Churchill, figlio di Mr. Weston. Questi nuovi arrivi porteranno ulteriori complicazioni sentimentali e sveleranno legami nascosti che Emma non aveva mai sospettato, mettendo in discussione la sua capacità di giudizio e il suo stesso cuore.

Spoiler finale

Emma si rende conto di aver manipolato le vite delle persone intorno a lei, causando sofferenza e incomprensioni.

Dopo una serie di eventi che mettono in discussione le sue convinzioni, capisce di essere innamorata di George Knightley, l’unico che ha sempre visto oltre la sua presunzione.

Il film si chiude con il matrimonio tra Emma e Knightley, segnando la sua crescita personale e la fine delle sue interferenze amorose.

Cast del film Emma

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: