A partire da venerdì 13 giugno prende il via il GP del Canada 2025 di Formula 1. Il mondiale arriva al giro di boa: quello odierno, infatti, è il decimo appuntamento.

Formula 1 GP Canada 2025, la gara nel circuito di Montreal

Il GP del Canada 2025 di Formula 1 si svolge presso il circuito di Montreal. Il tracciato semi-cittadino, intitolato a Gilles Villenueve, è stato costruito nella metà degli anni ’70 ed ha ospitato la prima gara di F1 nel 1978.

Il circuito contiene quattordici curve e presenta una lunghezza di poco superiore ai 4 km e 300 metri. Lo scorso anno la vittoria era andata a Max Verstappen, al momento terzo nella classifica dei piloti, a quota 137 punti. Le due posizioni di vertice, invece, sono occupate dai compagni di squadra della McLaren, ovvero l’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris. Il primo ha 186 punti, mentre il secondo ne ha dieci in meno.

Il calendario e la programmazione tv

I primi impegni con il GP del Canada 2025 di Formula 1 si svolgono il 13 giugno. Le monoposto, infatti, affrontano le prime due sessioni di prove libere, previste dalle ore 19:30 e dalle 23:00. Entrambi gli appuntamenti sono trasmessi, in diretta e in esclusiva, solo su Sky Sport Formula 1 (canale 207).

Sabato 14 giugno, il weekend del Canada di Formula 1 procede con nuove, importanti sessioni. Alle 18:30 ore italiane si svolge la terza ed ultima sessione di prove libere, anch’essa fruibile solo a pagamento su Sky. Alle ore 22:00, invece, ci sono le Qualifiche, il cui esito determina la griglia di partenza per la gara. La diretta è garantita solo da Sky, mentre TV8 la propone in chiaro, ma in differita dalle ore 23:30.

La medesima programmazione tv delle Qualifiche è prevista anche per la gara. Essa parte alle ore 20:00 ed è fruibile in diretta solo su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1. Su TV8, la differita prende il via alle 21:30 circa.

Formula 1 GP Canada 2025, i telecronisti

La telecronaca di tutte le sessioni del GP del Canada di Formula 1 è firmata da Carlo Vanzini e Marc Genè. I due possono contare sulle analisi tecniche realizzate da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono le sessioni sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria. Attesi, inoltre, dei collegamenti con Mara Sangiorgio, per tutto il fine settimana inviata ai box. Infine, le rubriche denominate Race Anatomy, condotte da Fabio Tavelli, analizzano tutto ciò che è avvenuto in pista.