Venerdì 13 giugno, la rete ammiraglia della TV di Stato propone la prima puntata del TIM Summer Hits 2025. Rai 1, salvo improvvise modifiche di palinsesto, manda in onda l’appuntamento dalle ore 21:25 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

TIM Summer Hits 2025 prima puntata, il trio di padroni di casa

Al timone del TIM Summer Hits 2025, come lo scorso anno, c’è la coppia composta da Andrea Delogu e da Carlo Conti. La prima è oramai una veterana del format, che ha condotto sin dalla prima puntata, in onda nel mese di giugno del 2022 sulla seconda rete.

Per Carlo Conti, invece, si tratta della seconda edizione consecutiva da presentatore. Per lui si tratta di uno degli ultimi impegni di una stagione televisiva decisamente di grande successo, nella quale spicca senz’altro l’esperienza da conduttore e Direttore artistico del Festival di Sanremo.

Conti e Delogu, per tutta la durata dell’edizione, possono contare sul sostegno di Carolina Di Domenico. La conduttrice e speaker radiofonica realizza interviste agli artisti e guida dei contenuti esclusivi dal backstage.

Le registrazioni effettuate negli scorsi giorni a Roma

Il TIM Summer Hits 2025 è una produzione curata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. Il format è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, realizzato da Friends TV in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

La location che ospiterà tutte le puntate del TIM Summer Hits 2025 è la centralissima Piazza del Popolo di Roma. Gli appuntamenti non sono trasmessi in diretta, bensì in differita, in quanto le registrazioni si sono svolte negli scorsi giorni.

Oltre che in televisione, è possibile fruire dello show anche in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play. Anche la radio è protagonista: l’emittente Rai Radio 2, infatti, propone il programma in contemporanea con Rai 1.

TIM Summer Hits 2025 prima puntata, il cast

Molto folto il cast di artisti protagonisti della prima puntata del TIM Summer Hits. Direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo arrivano Achille Lauro, Fedez, The Kolors, Noemi, Bresh, Brunori Sas, Clara, Serena Brancale, Rocco Hunt e Rkomi. Inoltre, c’è Olly, che ha trionfato con la hit Balorda nostalgia.

Il pubblico ha la possibilità di cantare con Tutta l’Italia di Gabry Ponte, brano che ha gareggiato, in rappresentanza di San Marino, all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. Conti e Delogu, infine, accolgono sul palco Alex Britti, Clementino, Anna, Annalisa, BigMama, Ghali, Gigi D’Alessio, A-Clark, Iva Zanicchi e Vinny, Negramaro, Alessandra Amoroso e Tananai.