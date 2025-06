Il film Game Night Indovina chi muore stasera, diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, è una commedia thriller del 2018, che racconta la storia di un gruppo di amici coinvolti in un gioco che prende una piega inaspettata e pericolosa. La pellicola è disponibile su Sky Cinema Uno.

Regia, produzione e protagonisti del film Game Night Indovina chi muore stasera

La regia del film è affidata a John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, mentre la sceneggiatura è scritta da Mark Perez.

La pellicola è prodotta negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Warner Bros. Pictures e la produzione di New Line Cinema, Davis Entertainment e Aggregate Films.

I protagonisti della storia

Jason Bateman interpreta Max , un uomo competitivo che ama i giochi da tavolo.

interpreta , un uomo competitivo che ama i giochi da tavolo. Rachel McAdams è Annie , la moglie di Max, altrettanto appassionata di giochi.

è , la moglie di Max, altrettanto appassionata di giochi. Kyle Chandler è Brooks , il fratello di Max, che organizza una serata speciale.

è , il fratello di Max, che organizza una serata speciale. Billy Magnussen è Ryan , un amico del gruppo.

è , un amico del gruppo. Sharon Horgan è Sarah , la compagna di Ryan.

è , la compagna di Ryan. Lamorne Morris è Kevin , un altro partecipante alla serata.

è , un altro partecipante alla serata. Kylie Bunbury è Michelle , la moglie di Kevin.

è , la moglie di Kevin. Jesse Plemons è Gary Kingsbury , il vicino di casa inquietante.

è , il vicino di casa inquietante. Michael C. Hall, Danny Huston e Jeffrey Wright completano il cast.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Game Night Indovina chi muore stasera si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, con location che enfatizzano l’atmosfera urbana e misteriosa della storia.

📍 Atlanta, Georgia, USA – Scene ambientate nelle case dei protagonisti e nelle strade della città.

Trama del film Game Night Indovina chi muore stasera

Max e Annie sono una coppia affiatata, la cui passione per i giochi da tavolo anima le loro serate con gli amici. La routine viene sconvolta quando Brooks, il carismatico fratello di Max, propone un’idea fuori dagli schemi: un gioco dal vivo, un finto rapimento con tanto di misteri da risolvere. Il gruppo accetta con entusiasmo, ignaro della svolta che le cose prenderanno.

Ben presto, la finzione si dissolve. Il rapimento di Brooks non è affatto un gioco, ma una cruda realtà. I partecipanti si ritrovano catapultati in un pericoloso intrigo criminale. Tra colpi di scena mozzafiato, inseguimenti rocamboleschi e situazioni assurdamente comiche, i protagonisti devono affannosamente districarsi per capire cosa sia reale e cosa, invece, faccia ancora parte del gioco. Il confine tra divertimento e pericolo si assottiglia a ogni passo, trasformando la loro serata in una lotta per la sopravvivenza.

Spoiler finale

Dopo una serie di eventi imprevedibili che mettono a dura prova la loro intelligenza e il loro coraggio, il gruppo riesce a sventare un complesso complotto criminale. La verità emerge in modo inaspettato: Brooks ha ingannato tutti. La sua astuzia era un disperato tentativo per salvarsi da un potente boss mafioso, usando il “gioco” come copertura perfetta.

Il film si chiude con un finale ironico, che suggerisce nuove e inattese avventure per i protagonisti.

Cast del film Game Night Indovina chi muore stasera

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: