Il film Hannah Swensen indaga Menù con delitto, diretto da Shannon Kohli, è un giallo del 2023, parte della serie di film per la TV Hannah Swensen Mysteries. La pellicola segue la pasticcera Hannah Swensen, che si ritrova coinvolta in un nuovo caso di omicidio mentre aiuta sua madre a cercare casa. Il film è disponibile su Rai 2.

Regia, produzione e protagonisti del film Hannah Swensen indaga Menù con delitto

La regia del film è affidata a Shannon Kohli, mentre la sceneggiatura è scritta da Joanne Fluke, autrice della saga letteraria da cui è tratta la serie.

La pellicola è prodotta in Canada e Stati Uniti, con la distribuzione curata da Hallmark Movies & Mysteries.

I protagonisti della trama

Alison Sweeney interpreta Hannah Swensen , la pasticcera detective.

interpreta , la pasticcera detective. Cameron Mathison è Mike Kingston , il detective e fidanzato di Hannah.

è , il detective e fidanzato di Hannah. Barbara Niven è Delores Swensen , la madre di Hannah.

è , la madre di Hannah. Tess Atkins è Michelle , la sorella di Hannah.

è , la sorella di Hannah. Mike Dopud è Detective Lonny , collega di Mike.

è , collega di Mike. Lisa Durupt, Daylin Willis, Juliana Wimbles e Oliver Rice completano il cast.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Hannah Swensen indaga Menù con delitto si sono svolte principalmente in Canada, con location che enfatizzano l’atmosfera misteriosa della storia.

📍 Vancouver, Canada – Scene ambientate nella pasticceria Cookie Jar e nelle indagini di Hannah.

Trama del film Hannah Swensen indaga Menù con delitto

Mentre aiuta sua madre, Delores, a trovare una nuova casa per sua sorella, Michelle, la pasticcera Hannah Swensen si imbatte in una macabra scoperta: il cadavere del proprietario dell’abitazione. L’uomo giace senza vita, e la scena è inquietante.

Fin da subito, convinta che il principale sospettato, subito identificato dalla polizia locale di Lake Eden, non sia il vero colpevole, Hannah decide di indagare per conto suo. In effetti, ha un’innata curiosità e un fiuto per il mistero che vanno ben oltre le sue doti culinarie. Per questo motivo, trascina l’intera famiglia nel caso.

Nel frattempo, il detective Mike Kingston riceve una promozione a investigatore capo. Tuttavia, nonostante la sua carriera sia in ascesa, il rapporto con Hannah è in piena crisi: i due non si parlano, il che complica ulteriormente una situazione già tesa.

Inoltre, il clima emotivo tra i personaggi si fa sempre più carico, mentre gli indizi raccolti portano a ipotesi contrastanti. Ad ogni modo, Hannah non si lascia scoraggiare. Man mano che le indagini proseguono, tra colpi di scena inaspettati e dettagli apparentemente insignificanti, la pasticcera-detective comprende che il tempo stringe: deve risolvere il mistero prima che la giustizia prenda una strada sbagliata e che il vero assassino colpisca ancora.

Spoiler finale

Alla fine, Hannah riesce a scoprire il vero assassino, dimostrando l’innocenza del sospettato iniziale grazie alla sua perspicacia e al suo coraggio. Di conseguenza, la sua tenacia porta alla luce una verità tanto inattesa quanto sconvolgente.

Tuttavia, nonostante il caso venga risolto, il film si chiude con un momento di forte tensione tra Hannah e Mike. Anche se la verità è venuta a galla, il loro rapporto rimane in bilico, lasciando dunque aperta la possibilità di nuove indagini e sviluppi futuri per la coppia.



Cast del film Hannah Swensen indaga Menù con delitto

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: