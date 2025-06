Il film Il lago della vendetta, diretto da Didier Bivel, è un giallo thriller del 2024, ambientato in Francia. La storia segue un gruppo di persone sopravvissute a un evento tragico, che si ritrovano due anni dopo sul luogo della tragedia, solo per essere perseguitate da un misterioso assassino. Il film è disponibile su Rai 2.

Regia, produzione e protagonisti del film Il lago della vendetta

La regia del film è affidata a Didier Bivel, mentre la sceneggiatura è scritta da Sylviane Corgiat e Bruno Lecigne.

La pellicola è prodotta in Francia, con la distribuzione curata da France Télévisions.

I protagonisti della trama

Camille Claris interpreta Lucie Carrera , una donna che acquisisce una memoria eccezionale dopo un evento traumatico.

interpreta , una donna che acquisisce una memoria eccezionale dopo un evento traumatico. Pierre Perrier è Samuel Carrera , il marito di Lucie, morto durante il loro matrimonio.

è , il marito di Lucie, morto durante il loro matrimonio. Eric Savin è Julien Eider , il comandante che guida le indagini.

è , il comandante che guida le indagini. Cécile Rebboah, Laurent Bateau e Benjamin Gaite completano il cast.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Il lago della vendetta si sono svolte principalmente in Francia, con location che enfatizzano l’atmosfera misteriosa e inquietante della storia.

📍 Lago di Guéry, Alvernia, Francia – Scene ambientate sul luogo della tragedia.

Trama del film Il lago della vendetta

Lucie e Samuel Carrera stanno celebrando il loro matrimonio sulle idilliache sponde del Lago di Guéry, in Francia. Tuttavia, la festa viene brutalmente interrotta quando un fulmine si abbatte su di loro e su altre cinque persone. Samuel muore sul colpo, mentre gli altri sopravvivono, seppur con strani e inaspettati effetti collaterali. In particolare, Lucie acquisisce una memoria eccezionale, un dono che si rivela una maledizione, in quanto le impedisce di superare il trauma della perdita, costringendola a rivivere costantemente l’orrore di quel giorno.

Due anni dopo, i sopravvissuti si riuniscono sul luogo della tragedia per disperdere le ceneri di Samuel. Ciò che dovrebbe essere un momento di commiato e pace si trasforma, invece, in un nuovo incubo. Proprio in quel frangente, un misterioso assassino inizia a eliminarli uno dopo l’altro. Il comandante Julien Eider prende in mano le indagini, coadiuvato dalle straordinarie doti di ipermnesia di Lucie. Infatti, la sua memoria fotografica diventa una risorsa cruciale per ricostruire gli eventi e identificare il killer.

Spoiler finale

Alla fine, Lucie usa la sua memoria prodigiosa per svelare l’identità dell’assassino. Tuttavia, la verità che emerge è molto più inquietante e complessa di quanto avesse mai immaginato. Le motivazioni del killer, infatti, affondano radici profonde nel passato, e il legame con l’incidente del fulmine si rivela agghiacciante.

In conclusione, il film si chiude con un colpo di scena che ribalta ogni aspettativa, lasciando lo spettatore con un senso di profonda inquietudine e materia per una riflessione sulla memoria, sulla vendetta e sulle conseguenze inaspettate degli eventi.

Cast del film Il lago della vendetta

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: