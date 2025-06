Domenica 8 giugno, su Rai 2, è in onda Una dolce vendetta de I Misteri di Hannah Swensen. Si tratta del primo appuntamento della seconda stagione, al via alle ore 15:30.

I Misteri di Hannah Swensen Una dolce vendetta, regista e dove è girata

Una dolce vendetta de I Misteri di Hannah Swensen è una produzione originale degli Stati Uniti e del Canada, dove il primo episodio ha debuttato nel 2015 con il titolo originale Murder She Baked.

Conosciuto a livello internazionale anche con il titolo Hannah Swensen Mysteries, la puntata dal titolo Una dolce vendetta ha una durata di circa 90 minuti.

La regia è affidata a Pat Williams. La sceneggiatura, invece, è scritta da Joanne Fluke e da Marcy Holland. Le riprese si sono svolte in Minnesota, dove è ambientata anche la trama, nell’immaginaria località Eden Lake.

I Misteri di Hannah Swensen Una dolce vendetta, la trama

Durante la puntata dal titolo Una dolce vendetta, la protagonista Hannah e il detective Mike sono fidanzati oramai da mesi. I due vanno sempre più d’accordo, al punto che hanno deciso di convolare a nozze. Nella vita della protagonista, inoltre, non mancano i cambiamenti. L’amata sorella Andrea Todd, infatti, ha lasciato Eden Lake per trasferirsi a Seattle, ma al suo fianco Hannah può contare su Michelle, la sua sorella più piccola che ha da poco completato il trasferimento.

Spoiler finale

Nel corso della puntata odierna de I Misteri di Hannah Swensen, la protagonista è impegnata nei preparativi del matrimonio quando si imbatte in un cadavere. La vittima è Ronni Wood, una istruttrice di una palestra del paese. Il corpo privo di vita della donna è rinvenuto mentre galleggia in una piscina e la protagonista, così come la polizia, non ha dubbi: si tratta di un omicidio.

Hannah, allora, si mette subito ad indagare, nonostante il parere contrario della famiglia e del futuro marito. La protagonista, presto, scopre una pista investigativa che potrebbe contribuire a risolvere il caso.

I Misteri di Hannah Swensen Una dolce vendetta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de I Misteri di Hannah Swensen, in onda con una nuova puntata domenica 8 giugno, nel pomeriggio di Rai 2.