Il film Flee, diretto da Jonas Poher Rasmussen, è un documentario animato del 2021, che racconta la vera storia di Amin Nawabi, un rifugiato afghano che rivela per la prima volta il suo passato traumatico. La pellicola è disponibile su Rai 5.

Regia, produzione e protagonisti del film Flee

La regia e la sceneggiatura sono firmate da Jonas Poher Rasmussen, con la collaborazione dello stesso Amin Nawabi.

Il film è una co-produzione internazionale tra Danimarca, Francia, Norvegia e Svezia, realizzata da Final Cut for Real, Sun Creature Studio, Vivement Lundi!, Mer Film, MostFilm, Arte France, Copenhagen Film Fund e Pictanovo.

I protagonisti della storia

Amin Nawabi : sé stesso (voce)

: sé stesso (voce) Daniel Karimyar : Amin da bambino

: Amin da bambino Fardin Mijdzadeh : Amin da adolescente

: Amin da adolescente Milad Eskandari : Saif da bambino

: Saif da bambino Belal Faiz : Saif da adolescente

: Saif da adolescente Elaha Faiz : Fahima da adolescente

: Fahima da adolescente Zahra Mehrwarz : Fahima adulta

: Fahima adulta Sadia Faiz : Sabia

: Sabia Jonas Poher Rasmussen : sé stesso

: sé stesso Kasper: sé stesso

Dove è stato girato?

Essendo un film d’animazione, Flee è stato realizzato principalmente in studio, con animazioni curate da Sun Creature Studio e integrate con materiali d’archivio.

Le ambientazioni ricostruiscono luoghi reali come:

📍 Kabul, Afghanistan – Infanzia di Amin

📍 Mosca, Russia – Periodo di clandestinità

📍 Copenaghen, Danimarca – Vita adulta e rifugio

Trama del film Flee

A 36 anni, Amin Nawabi è un accademico affermato e sta per sposarsi con il suo compagno Kasper. Tuttavia, nasconde un segreto profondo: la sua vera identità e la drammatica storia della sua fuga dall’Afghanistan.

Per la prima volta, Amin decide di raccontare tutto al suo amico regista Jonas. Inizia così un viaggio nel passato, fatto di dolore e speranza. L’arresto del padre da parte del regime di Hafizullah Amin segna l’inizio dell’incubo. Successivamente, la famiglia fugge a Mosca, dove è costretta a vivere nascosta per mesi in condizioni precarie.

Nel frattempo, le sorelle di Amin tentano un pericoloso viaggio verso la Svezia, affrontando rischi enormi. Inoltre, lo stesso Amin prova invano a raggiungere l’Europa via mare, in un’esperienza che lo segnerà per sempre. Alla fine, attraverso una rete di trafficanti di esseri umani, riesce a chiedere asilo in Danimarca.

Grazie a una narrazione che combina animazione e testimonianza diretta, il film esplora con grande delicatezza temi universali come l’identità, la memoria, il trauma e la resilienza. Nonostante le sofferenze, emerge un messaggio di profonda umanità.

Spoiler finale

Alla fine, Amin riesce a ricongiungersi con la sua famiglia e a sposare Kasper, accettando finalmente il proprio passato. Dopo tanti anni di silenzi e paure, può guardare al futuro con speranza.

Il film si chiude con una toccante riflessione sulla libertà di essere sé stessi e sul significato profondo della parola “casa”. Dunque, ciò che sembrava una storia personale si rivela un racconto universale.

