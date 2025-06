La serie TV Olympo, creata da Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, è un teen drama sportivo spagnolo del 2025, ambientato nel centro d’élite immaginario CAR Pirineos, dove giovani atleti si allenano per raggiungere la gloria olimpica. La serie è disponibile su Netflix dal 20 giugno 2025.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV Olympo

La regia è firmata da Marçal Forès, Daniel Barone, Ibai Abad e Ana Vázquez, mentre la produzione è curata da Zeta Studios, già noti per Élite.

I protagonisti della storia

Clara Galle è Amaia Olaberria , capitana della nazionale di nuoto artistico.

è , capitana della nazionale di nuoto artistico. María Romanillos è Núria Bórgues , la sua migliore amica e rivale.

è , la sua migliore amica e rivale. Nuno Gallego è Cristian Delallave , rugbista e fidanzato di Amaia.

è , rugbista e fidanzato di Amaia. Nira Osahia è Zoe Moral , nuova arrivata dal passato misterioso.

è , nuova arrivata dal passato misterioso. Agustín Della Corte è Roque Pérez , atleta silenzioso e ambiguo.

è , atleta silenzioso e ambiguo. Martí Cordero è Charly Lago , compagno di squadra impulsivo.

è , compagno di squadra impulsivo. Najwa Khliwa è Fátima Amazian , ginnasta determinata e fragile.

è , ginnasta determinata e fragile. Juan Perales è Sebas Senghor , velocista dal talento esplosivo.

è , velocista dal talento esplosivo. Melina Matthews è Jana Castro , direttrice del centro CAR Pirineos.

è , direttrice del centro CAR Pirineos. Nico Furtado è Hugo Teixeira, mental coach carismatico e controverso.

Dove è stata girata?

Le riprese della serie TV Olympo si sono svolte in Spagna, con location che esaltano l’atmosfera competitiva e isolata del centro sportivo.

📍 Panticosa, Aragona – per le scene esterne del centro CAR Pirineos

📍 Barcellona – per le riprese in interni e ambientazioni urbane

Trama della serie TV Olympo

Nel prestigioso centro sportivo CAR Pirineos, un gruppo di giovani atleti si allena duramente per conquistare un posto nell’élite dello sport spagnolo. Amaia, capitana della nazionale di nuoto artistico, è abituata a vincere. Tuttavia, quando l’amica Núria la supera in vasca, iniziano a sorgere dubbi e sospetti. Dopaggio? Favoritismi? Le tensioni, di conseguenza, crescono rapidamente, anche perché nessuno sembra disposto a dire la verità.

Nel frattempo, l’arrivo di Zoe, la nuova compagna di stanza, introduce un elemento di inquietudine. Infatti, la ragazza porta con sé un passato oscuro che inizia lentamente a emergere. A questo proposito, la sua presenza diventa motivo di disagio tra le altre atlete. Di conseguenza, l’equilibrio del gruppo viene messo a dura prova. Inoltre, nuove dinamiche interpersonali alimentano la sfiducia.

Nel corso delle settimane, tra allenamenti estenuanti, pressioni familiari sempre più forti e relazioni che si rivelano tossiche, gli atleti del CAR Pirineos si trovano ad affrontare una realtà molto più complessa del previsto. In aggiunta, segreti pericolosi e dinamiche oscure minano la fiducia reciproca. Pertanto, non è più solo una questione di impegno: per raggiungere l’Olimpo, ognuno di loro dovrà sacrificare ben più del proprio tempo e delle proprie energie. Nonostante ciò, nessuno sembra intenzionato a fermarsi.

D’altra parte, i sospetti e le rivalità aumentano. Benché l’obiettivo comune sia la vittoria, le ambizioni personali rischiano di compromettere tutto. In questo clima teso, anche la solidarietà tra compagni inizia a vacillare. Allo stesso tempo, l’ambiente competitivo si fa sempre più tossico.

Spoiler finale

Nel finale di stagione, un improvviso malore in piscina cambia tutto. Infatti, l’episodio porta alla luce un inquietante sistema di doping interno al centro. A questo punto, Amaia è costretta a prendere una decisione cruciale: denunciare ciò che ha scoperto oppure proteggere chi ama, rischiando però di compromettere la sua integrità e il proprio futuro sportivo.

In conclusione, il finale lascia molte domande senza risposta. Dunque, si intuisce che le verità più scomode devono ancora emergere. Di conseguenza, si apre la porta a una seconda stagione ricca di tensione, conflitti morali e colpi di scena.

Cast della serie TV Olympo

Ecco il cast principale della serie TV con i rispettivi personaggi: