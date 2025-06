C’è anche Jovanotti nell’elenco degli ospiti della prima puntata di Noos L’avventura della conoscenza. Il programma di divulgazione scientifica prende il via alle 21:20 circa, su Rai 1.

Noos L’avventura della conoscenza prima puntata, Jovanotti e Telmo Pievani fra gli ospiti

Al timone di Noos L’avventura della conoscenza c’è Alberto Angela. Quest’ultimo accoglie, in studio, il cantautore Jovanotti. Esso, fra gli artisti più famosi del nostro paese, parla del suo percorso umano e musicale. Una narrazione molto interessante, che spazia tra arte, scienza e grandi viaggi esplorativi. In seguito è dato spazio a Telmo Pievani. Il filosofo della scienza parla della traccia dell’ultima prova di maturità, tratta proprio da un suo testo.

Emmanuele Jannini, professore di Endocrinologia, Andrologia e Sessuologia Medica all’Università di Roma Tor Vergata, va alla scoperta dell’innamoramento. In particolare, prova a comprendere cosa avviene nel corpo umano quando ci si innamora. Si concentra anche sui meccanismi che stanno dietro all’attrazione e al tradimento.

Focus sull’obesità

Nel corso del debutto stagionale di Noos L’avventura della conoscenza, Alberto Angela propone un focus sull’obesità. Si tratta di una malattia cronica sistemica, che coinvolge il metabolismo, il cervello, gli ormoni, le emozioni. Inoltre, favorisce l’insorgenza di gravi patologie.

Per parlarne, Alberto Angela dialoga a lungo con Paolo Sbraccia, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Roma a Tor Vergata. Esso analizza gli effetti della semaglutide. Si tratta di un farmaco per il diabete, utilizzato anche per far perdere peso ai pazienti obesi. Sbraccia spiega i benefici e il funzionamento di tale farmaco, concentrandosi sugli aspetti che lo rendono non adatto a tutti.

Noos L’avventura della conoscenza prima puntata, il fenomeno degli incendi boschivi

Nel corso del primo appuntamento di Noos figura, nell’elenco degli ospiti, Dario Fabbri, esperto di scenari internazionali. Con lui è realizzata un’attenta analisi del mondo mediante la geopolitica. Il tentativo è riuscire a comprendere al meglio alcune delle notizie al centro dell’attualità.

Lo scrittore Carlo Lucarelli parla dei suoi racconti a cavallo tra il crimine, gli enigmi e la scienza. Per raccontare tutti i segreti legati ad un buon regime alimentare c’è la nutrizionista Elisabetta Bernardi. Con il climatologo Gian Maria Sannino, invece, ci si concentra sul crescente fenomeno degli incendi boschivi, vera e propria piaga dei mesi più caldi che colpisce, oltre all’Italia, anche molti altri paesi sparsi in giro per il mondo. Sannino spiega che i roghi, molto spesso, sono associati ai cambiamenti climatici. Infine, l’astrofisica Edwige Pezzulli porta il pubblico alla scoperta dell’universo.