Il film Skiptrace Missione Hong Kong, diretto da Renny Harlin, è una commedia d’azione del 2016. Unisce, infatti, arti marziali, inseguimenti e comicità in stile buddy movie. Prodotto e interpretato da Jackie Chan, il film è disponibile su 20 Mediaset e ha una durata di 120 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Skiptrace Missione Hong Kong

La regia è firmata da Renny Harlin, noto per film d’azione come Cliffhanger e Die Hard 2. La sceneggiatura è di Jay Longino e David Grabinski, mentre la produzione è affidata a Jackie Chan stesso, insieme a Cider Mill Pictures, Dasym Entertainment, InterTitle Films, JC Group International e Talent International Media.

I protagonisti principali sono:

Jackie Chan nel ruolo del detective Bennie Chan.

nel ruolo del detective Bennie Chan. Johnny Knoxville nel ruolo del truffatore americano Connor Watts.

nel ruolo del truffatore americano Connor Watts. Fan Bingbing nel ruolo di Samantha Bai, figlioccia di Bennie.

nel ruolo di Samantha Bai, figlioccia di Bennie. Eric Tsang nel ruolo di Yung.

nel ruolo di Yung. Eve Torres nel ruolo di Dasha.

Dove è stato girato?

Hanno girato il film in diverse location spettacolari tra Asia ed Europa, tra cui:

Hong Kong – ambientazione principale e, di fatto, punto di partenza della storia.

– ambientazione principale e, di fatto, punto di partenza della storia. La Mongolia Interna (Cina) – per le sequenze nel deserto e, peraltro, nei villaggi, offrendo paesaggi vasti.

– per le sequenze nel deserto e, peraltro, nei villaggi, offrendo paesaggi vasti. La Russia – per le scene con la mafia russa, aggiungendo un tocco internazionale.

– per le scene con la mafia russa, aggiungendo un tocco internazionale. Macau – per le ambientazioni nei casinò, sinonimo di glamour e gioco d’azzardo.

– per le ambientazioni nei casinò, sinonimo di glamour e gioco d’azzardo. Guilin e le montagne Huangshan (Cina) – per paesaggi naturali mozzafiato, arricchendo visivamente il film.

Trama del film Skiptrace Missione Hong Kong

Il detective di Hong Kong Bennie Chan è ossessionato da anni dal boss criminale noto come “Il Matador”, responsabile della morte del suo partner Yung. Quando Connor Watts, un truffatore americano, assiste a un omicidio in un casinò di proprietà del sospettato Victor Wong, diventa, perciò, un testimone chiave. Per questo, la sua vita è in pericolo.

Bennie parte per la Russia per salvarlo da una gang locale e riportarlo a Hong Kong. I due iniziano un viaggio rocambolesco tra deserti, montagne e città, inseguiti da mafiosi russi, poliziotti corrotti e sicari. Durante il viaggio, emergono verità inaspettate: Yung è ancora vivo ed è, sorprendentemente, proprio lui il Matador. Il confronto finale avviene, perciò, su uno yacht in fiamme, dove Bennie riesce a salvare Samantha e affrontare, finalmente, il suo passato.

Il film si chiude con un tocco comico e sentimentale: Connor regala a Bennie una fattoria con alpaca, realizzando, così, il sogno del detective. Una chiusura insolita e, peraltro, divertente.

Cast completo del film Skiptrace Missione Hong Kong

Il cast riunisce i protagonisti della trilogia e introduce nuovi personaggi secondari che completano il quadro narrativo, tra tensioni familiari, vendette e legami affettivi: