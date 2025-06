Stasera in tv venerdì 13 giugno 2025. Su Rai2, il documentario La Tv nel pozzo. Su Nove, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza.

Stasera in tv venerdì 13 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma musicale Tim Summer Hits. Il grande evento gratuito di Piazza del Popolo a Roma (dal 7 al 10 giugno) arriva in tv per aprire l’estate musicale di Rai1. Carlo Conti e Andrea Delogu accolgono sul palco decine di artisti con le loro nuove hit. Tra gli altri, Annalisa, Francesco Gabbani, Noemi, Alfa, The Kolors e Achille Lauro.

Su Rai2, alle 21.20, il documentario La Tv nel pozzo. Il 10 giugno 1981 le ultime 18 ore del tentativo di salvare il piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo a Vermicino, sconvolsero i milioni di italiani che seguirono la diretta televisiva. Il documentario si concentra su chi, quella tragica storia, l’ha raccontata e sull’impatto mediatico della vicenda.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Penultimo appuntamento con il programma di Salvo Sottile che, anche stasera propone inchieste e reportage inediti. “Farwest” continua ad indagare mondi sconosciuti, inquietudini e nuove mode di una modernità che è sempre più imprevedibile e in cui gli schemi sembrano essere saltati.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi parla del rischio vulcanico del Vesuvio, la cui ultima eruzione risale al 1944, e quello molto elevato dei Campi Flegrei, in cui si è registrata un’intensa attività sismica e nella cui area sono presenti numerosi centri abitati.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Non è difficile prevedere che anche questa settimana la scaletta del programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero sarà in buona parte dedicata ai due casi più discussi del momento: il delitto di Garlasco e la morte di Liliana Resinovich. In studio, tra gli altri, Carmelo Abbate.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Ultima puntata dell’ottava edizione del talk di Zoro, nome d’arte di Diego Bianchi. Lo youtuber e blogger romano ha saputo attingere a piene mani dal mondo dei social per commentare i post di vip e perfetti sconosciuti.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – Best Of. Rivediamo il meglio della 12° edizione del talent che vede confermati tra i giudici Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Al posto di Joe Bastianich invece si siede Elio. Per il 6° anno consecutivo conduce Lodovica Comello.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Continuano le serate con i migliori sketch proposti nell’ultima edizione del programma di Maurizio Crozza. Le imitazioni e i monologhi del comico genovese sono visibili in streaming anche su Discovery+.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Malati di pulito. Nelle case dei collezionisti compulsivi, polvere e disordine regnano sovrani. Ma a Natale, bisogna trovare e pulire le decorazioni. Sarà una dura missione per i “pulitori” Linsey, Mark e Amanda creare un albero di Natale privo di batteri.

I film di questa sera venerdì 13 giugno 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1957, di Sidney Lumet, La parola ai giurati, con Henry Fonda, Lee J. Cobb. Dodici giurati devono decidere di un ragazzo mulatto accusato di omicidio. Uno di loro, Davis, dubita della sua colpevolezza e smaschera i pregiudizi degli altri.

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Steven Caple Jr. Creed II, con Michael B.Jordan, Sylvester Stallone. Allenato da Rocky Balboa (Sylvester Stallone), il giovane Adonis Creed (Michael B. Jordan) riesce a conquistare il titolo mondiale. In Ucraina, intanto, emerge il talento di un temibile sfidante: è Viktor Drago, figlio di Ivan (Dolph Lundgren), il pugile che uccise sul ring Apollo Creed, il padre di Adonis.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2012, di Jackie Chan, Chinese Zodiac, con Jackie Chan, Xingtong Yao. Il mercenario Asian deve recuperare 12 teste di statue, che rappresentano gli animali dello zodiaco cinese. La missione lo porterà a vivere una fantastica avventura in giro per il mondo.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2020, di Emerald Fennell, Una donna promettente, con Carey Mulligan. Niente nella vita di Cassie è quello che sembra: intelligente, provocante e astuta, di notte vive una vita segreta. Ma un incontro inaspettato fa riemergere un trauma del passato.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Kirk Jones, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, con Nia Vardalos. Toula e Ian cercano di convincere la figlia Paris a non frequentare il college in un’altra città. Intanto la famiglia Portokalos deve radunarsi per un nuovo e grande matrimonio.

Stasera in tv venerdì 13 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Celine Held e Logan George, Caddo Lake, con Dylan O’Brien, Eliza Scanlen. Una bambina di otto anni scompare improvvisamente senza lasciare traccia. Durante le ricerche si scopre un inquietante collegamento con altre morti e sparizioni avvenute nel passato e rimaste avvolte nel mistero.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Robert Lorenz, Di nuovo in gioco, con Clint Eastwood. Gus è uno dei migliori talent scout del baseball, ma con l’età ha perso un pò del suo fiuto. Così la figlia decide di accompagnarlo nel Nord Carolina per visionare un giovane campione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2008, di Mark Osborne, John Stevenson, Kung Fu Panda. Po è un giovane Panda il cui padre gestisce un piccolo ristorante la cui specialità sono i noodles cucinati secondo una ricetta segreta. Po fa il cameriere, ma intanto sogna di poter essere un eroe del kung fu.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Potyman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, la giovane Evey si allea con “V” un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.