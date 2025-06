A partire da sabato 28 giugno prendono il via gli ottavi di finale del Mondiale per club 2025. Tutti i match di tale fase sono ad eliminazione a diretta. Ciò significa che, in caso di pareggio al termine del 90esimo minuto, la sfida prosegue con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Mondiale per club 2025 ottavi di finale, il regolamento

Sono sedici i team che sono riusciti ad arrivare agli ottavi di finale del Mondiale per club 2025. Nella fase ad eliminazione diretta, infatti, si affrontano le compagini incrociate sulla base dei gironi. La prima classificata del girone A affronta la seconda del girone B e così via, per tutti gli otto raggruppamenti.

Gli ottavi di finale si svolgono da sabato 28 giugno a mercoledì 2 luglio. Il calendario propone due partite al giorno. Nelle prime due giornate, il fischio di inizio degli incontri è previsto alle 18:00 ed alle 22:00. Il lunedì si gioca alle 21:00 e, nella notte a cavallo con il martedì, alle 03:00. I medesimi orari sono seguiti anche nella giornata successiva.

Tutti i match su DAZN

Così come già accaduto in occasione dei match valevoli per la fase a giorni, il punto di riferimento, anche in vista degli ottavi di finale del Mondiale per club 2025, è DAZN. L’emittente OTT di intrattenimento streaming sportivo propone tutte le sfide, in diretta ed in esclusiva.

Anche nel nuovo turno, DAZN propone gli appuntamenti in modo gratuito. Gli interessati devono accedere alla funzionalità DAZN Free, grazie alla quale è possibile seguire le varie partite anche senza carta di credito e senza piani attivi.

Mondiale per club 2025 ottavi di finale, l’offerta di Mediaset

Gli ottavi di finale del Mondiale per club 2025 sono proposti, poi, sulle reti Mediaset. A tal proposito, le reti del Biscione propongono in diretta e in chiaro quattro degli otto match in calendario.

Sabato 28 giugno si parte, su Canale 5 dalle 22:00, con la partita Benfica-Chelsea, raccontata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Il giorno seguente, alle 22:00 su Italia 1, c’è Bayern Monaco-Flamengo, con telecronaca affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero. Il 30 giugno, Canale 5 trasmette, dalle 21:00, Inter-Fluminense, con commentatori Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Infine, martedì 1° luglio spazio a Real Madrid-Juventus, in onda su Canale 5 con racconto a cura di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Confermata la programmazione tv speciale di Italia 1, con il format Mondiale per club show che continua ad andare in onda, tutti i giorni, dalle 14:00 alle 14:55 circa. Inoltre, triplica lo spazio dedicato al TG di Sport Mediaset: oltre alla consueta edizione delle 13:00, la redazione cura dei telegiornali anche alle 17:55 e in seconda serata.