La settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025 di La Promessa, in onda su Rete 4, sarà ricca di colpi di scena e svolte emotive. Margarita, infatti, lascia la tenuta di nascosto, gettando tutti nello scompiglio più totale. Manuel vuole ufficializzare il fidanzamento con Jana, ma lei rifiuta ogni formalità. Romulo, sempre più malato, fa una confessione sconvolgente a Pia, mentre Cruz si mostra, insolitamente, gentile con Jana, che, tuttavia, resta in guardia. Intanto, Marcelo conquista la simpatia della servitù, ma un bacio rischia, peraltro, di metterlo seriamente nei guai.

La Promessa 30 giugno – 6 luglio 2025: puntata lunedì 30 giugno 2025

Jana si scontra con Manuel, che vorrebbe lasciare La Promessa per iniziare una nuova vita insieme. Lei, però, rifiuta categoricamente questa possibilità: non vuole abbandonare Curro e la servitù, considerandoli la sua priorità.

Manuel, colpito dalla determinazione e dalla fermezza della ragazza, comunica ai genitori che resterà alla tenuta. Quindi, la sua decisione è presa.

Nel frattempo, Catalina, dopo essersi addormentata improvvisamente durante un confronto con Pelayo, ha un malore significativo. Il medico, di conseguenza, le prescrive riposo assoluto, evidenziando la gravità della situazione.

Cruz, sorprendentemente, convoca Jana per ringraziarla di aver fatto cambiare idea a Manuel. Tuttavia, Maria la mette subito in guardia: non deve assolutamente fidarsi della marchesa, in quanto le sue intenzioni potrebbero non essere sincere.

Vera ritira le dimissioni presentate in precedenza, ma Petra le assegna, per ritorsione, i compiti più pesanti e ingrati. Perciò, la sua posizione non migliora.

Cruz trova una lettera di Margarita, in cui la donna spiega di aver lasciato la tenuta per non sposare il conte De Ayala, chiedendole, inoltre, di prendersi cura di Martina in sua assenza. Questo crea un nuovo intrigo.

Puntata martedì 1 luglio 2025

Romulo, sempre più debilitato a causa della prigionia in carcere, confessa a Pia di essere stato lui a uccidere Gregorio. Questa rivelazione, peraltro, è sconvolgente e inaspettata.

La fuga inaspettata di Margarita sconvolge tutti i membri della tenuta. Il conte De Ayala, furioso, affronta Lorenzo, il quale sostiene, dal canto suo, di essere stato l’ultimo a vederla prima della sua sparizione.

Martina, confusa e profondamente ferita dalla notizia, chiede spiegazioni a Cruz, che le mostra la lettera lasciata dalla madre. Quindi, la verità viene a galla, ma non senza dolore.

Nel frattempo, Maria confida a Teresa che la relazione con Salvador è in profonda crisi. Allo stesso tempo, con Marcelo, inizia, invece, a crearsi una certa intesa e complicità, suggerendo nuove dinamiche amorose.

La Promessa 30 giugno – 6 luglio 2025: puntata mercoledì 2 luglio 2025

Santos accetta la proposta di Petra: la governante parlerà con Cruz per indagare sulla misteriosa morte della madre del ragazzo. Perciò, un nuovo filone investigativo si apre.

La duchessa De Carril torna a palazzo, ma questa volta non riesce a evitare il capitano De la Mata, che sospetta, peraltro, delle sue frequenti visite. Quindi, i suoi movimenti sono sotto osservazione.

Curro è sconvolto quando scopre che Julia ha rivelato il suo segreto più intimo. Questo, di conseguenza, mette a dura prova la loro relazione.

Nel frattempo, Marcelo si fa ben volere da tutti riparando una bicicletta, dimostrando la sua utilità. Tuttavia, Don Ricardo lo sorprende mentre bacia una cameriera che non è Teresa, creando una situazione imbarazzante e potenzialmente problematica.

Puntata giovedì 3 luglio 2025

Manuel comunica ai genitori l’intenzione di organizzare una festa di fidanzamento ufficiale per chiedere, in modo formale, la mano di Jana. Questa decisione, dunque, è un passo importante.

Cruz e Alonso sono contrari a questa unione, ma Manuel è irremovibile nella sua scelta. Perciò, la loro opposizione è inutile.

Quando ne parla con Jana, lei si arrabbia visibilmente: non vuole formalità, né essere trattata come una nobile. Di conseguenza, il loro idillio subisce una battuta d’arresto.

Pia, preoccupata per le condizioni di Romulo, chiede ad Alonso di intervenire urgentemente per farlo uscire di prigione. Pertanto, la situazione di Romulo è critica.

Manuel convoca il sergente Burdina per sapere se ci sono novità sulle indagini in corso: l’uomo gli comunica che sta per consegnare le prove al giudice. Quindi, si avvicina la resa dei conti.

Cruz, intanto, si complimenta con Petra per averla informata delle nozze segrete e le chiede di continuare a sorvegliare attentamente Jana e Manuel. La marchesa, infatti, non si fida e vuole avere tutto sotto controllo.

La Promessa 30 giugno – 6 luglio 2025: puntata venerdì 4 luglio 2025

Manuel e Jana decidono di partire insieme per partecipare a una gara di aviazione, un momento di evasione dalla tenuta. Questa fuga è significativa per la loro relazione.

Petra riferisce tutto a Cruz, che, pur contrariata da questa notizia, non interviene immediatamente. Perciò, la marchesa decide di aspettare il momento opportuno.

Il conte De Ayala continua incessantemente a cercare Margarita. Tuttavia, Alonso inizia a mettere in dubbio la sua permanenza a palazzo, sospettando le sue vere intenzioni.

Martina accusa apertamente il conte di essere la causa principale della fuga della madre. Quindi, la tensione tra loro è palpabile.

Romulo, sempre più malato e consapevole della sua fine, lascia a Don Ricardo un documento importante in cui stabilisce che, in caso di morte, i suoi averi andranno a Pia. Questo testamento rivela la sua profonda fiducia in Pia.

Puntata sabato 5 luglio 2025

Curro e Julia cercano di chiarirsi dopo le recenti tensioni. Tuttavia, il loro rapporto resta fragile e instabile, necessitando di ulteriori sforzi per la riconciliazione.

Marcelo, sempre più integrato nella servitù, continua a portare allegria con il suo carattere solare. Tuttavia, Don Ricardo, ancora infastidito dal bacio con la cameriera, lo rimprovera duramente, mettendolo in riga. Perciò, Marcelo deve fare attenzione.

Catalina, nonostante il riposo prescritto dal medico, insiste per fissare la data delle nozze con Pelayo. Però, un nuovo malore improvviso la costringe a fermarsi nuovamente, evidenziando che la sua salute è ancora precaria.

Puntata domenica 6 luglio 2025

Manuel e Jana, dopo giorni lontani dalla tenuta, tornano a La Promessa e devono, pertanto, affrontare la dura realtà che li attende. Il loro ritorno è pieno di incognite.

Cruz e Alonso li attendono con nuove pressioni e richieste. Tuttavia, Manuel è deciso a non cedere alle loro imposizioni. La sua fermezza è evidente.

Teresa, intanto, capisce di dover dire la verità a Marcelo riguardo a qualcosa di importante. Quindi, una conversazione cruciale è imminente.

Ricardo si mostra inflessibile con Santos, il quale pretende risposte sulla morte della madre. Il confronto tra i due, perciò, è inevitabile e teso.

La duchessa De Carril affronta un nuovo scontro con Lorenzo, che ha intuito i suoi segreti più reconditi e non intende lasciarla in pace. Di conseguenza, la trama si infittisce ulteriormente, promettendo sviluppi sorprendenti.