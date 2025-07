Il film Le ragazze non piangono, diretto da Andrea Zuliani, è un road movie drammatico del 2022. Questa pellicola racconta, infatti, l’incontro tra due giovani donne molto diverse, unite da un viaggio che cambierà irreversibilmente le loro vite. Il film è disponibile su Rai 5 e, di conseguenza, ha una durata complessiva di 105 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Le ragazze non piangono

La regia è firmata da Andrea Zuliani, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Francesca Scanu. Il film è una produzione interamente italiana realizzata da Twisterfilm, Rain Dogs Film e Showlab. Essa ha ricevuto, inoltre, il sostegno di Rai Cinema, MiC, Trentino Film Commission e Regione Lazio. Pertanto, si tratta di una produzione ben supportata.

I protagonisti principali sono, dunque:

Emma Benini nel ruolo di Ele

nel ruolo di Ele Anastasia Doaga nel ruolo di Mia

nel ruolo di Mia Matteo Martari nel ruolo di Lele

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in diverse regioni italiane, includendo, in particolare:

Lazio – per le scene iniziali ambientate nella scuola

– per le scene iniziali ambientate nella scuola Basilicata – per i paesaggi suggestivi del Sud

– per i paesaggi suggestivi del Sud Trentino – per le sequenze finali tra le imponenti montagne

Il film è stato girato tra settembre e ottobre 2021, per un totale complessivo di cinque settimane di lavorazione. Di conseguenza, la produzione è stata efficiente.

Trama del film Le ragazze non piangono

Ele, diciannovenne prossima all’esame di maturità, è ossessionata dal vecchio camper del padre defunto, che la madre, peraltro, vuole vendere. Mia, 21 anni, lavora come addetta alle pulizie nella scuola frequentata da Ele e ha un fidanzato coinvolto in traffici illeciti. Perciò, le loro vite sono molto diverse.

Le due ragazze si incontrano per puro caso nella scala antincendio della scuola, dove entrambe si rifugiano abitualmente per fumare. Quando Ele fugge con il camper per impedirne la vendita, scopre improvvisamente che Mia si è nascosta a bordo dopo una sparatoria in cui il suo ragazzo è rimasto ucciso. Dunque, la situazione diventa subito drammatica.

Inizia così un viaggio avventuroso dal Sud al Nord Italia, tra paesaggi decadenti e incontri inattesi. Le due ragazze si confrontano apertamente con i propri fantasmi interiori, si raccontano le loro storie, si scontrano, ma, allo stesso tempo, si avvicinano sempre di più. Ele si rende conto di provare qualcosa di significativo per Mia, ma la scoperta del contenuto del borsone che Mia porta con sé — droga — mette, purtroppo, a rischio il loro nascente legame. Questo, di conseguenza, crea una forte tensione.

Spoiler finale

Nel finale, Ele e Mia raggiungono un luogo simbolico fortemente legato al passato di entrambe, un punto di svolta nel loro viaggio. Nonostante la tensione e la delusione per il segreto rivelato di Mia, Ele sceglie, tuttavia, di non abbandonarla. Le due ragazze si guardano con sincerità e comprensione, consapevoli che il viaggio le ha cambiate profondamente e irrimediabilmente.

Il film si chiude con un’immagine sospesa e ricca di significato: il camper è parcheggiato in mezzo alla natura, e le due protagoniste sono sedute fianco a fianco, senza bisogno di parole. È un finale aperto, ma carico di un messaggio potente: non tutte le fughe sono necessariamente una sconfitta, e non tutte le ragazze devono piangere per dimostrare di essere forti. Quindi, il film invita a una riflessione più profonda sulla resilienza femminile.

Cast completo del film Le ragazze non piangono