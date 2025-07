Martedì 1° luglio, Rai 1 manda in onda la seconda puntata di Simon Coleman 2. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Simon Coleman 2 seconda puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione della serie Simon Coleman sono Episode Productions, France Télévisions, Be-FILMS e RTBF. Il titolo è una produzione originale della Francia e del Belgio. La seconda stagione ha debuttato, nel settembre dello scorso anno, sull’emittente locale belga La Une. In Italia, invece, l’esordio è avvenuto sette giorni fa, sempre sulla rete ammiraglia della TV di Stato.

Coloro che hanno firmato la sceneggiatura degli episodi sono Alexandra Echkenazi e Thomas Perrier. La regia, invece, è realizzata da Nicolas Copin e Sandra Perrin. Le riprese, come di consueto, si sono svolte in varie località della città Marsiglia e della Provenza.

La seconda stagione è composta da un totale di sei appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 1, salvo improvvise modifiche di palinsesto, propone il finale di stagione fra una settimana.

Simon Coleman 2 seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata della serie, il protagonista Simon Coleman è chiamato a risolvere un intricato caso di omicidio. La vittima è un noto chirurgo estetico della città, che ha perso la vita dopo che è stato gettato dalla finestra del suo studio.

Gli sforzi degli investigatori si concentrano sulla vita della vittima, definito da molti come eccessivamente parsimonioso ed attaccato ai soldi. I poliziotti, tuttavia, ben presto scoprono un’altra verità.

Spoiler finale

In seguito, durante la seconda puntata di Simon Coleman, i personaggi principali indagano sulla morte di un agente immobiliare. Il corpo di quest’ultimo è rinvenuto all’interno di una casa di lusso. Il protagonista, portando avanti le proprie indagini, scopre che la vittima era solita utilizzare, per i propri scopi, le case che metteva in vendita. Infine, Coleman è avvertito del fatto che la figlia sta frequentando un ragazzo molto più grande.

Simon Coleman 2 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Simon Coleman, che prosegue con nuovi appuntamenti nella giornata di martedì 1° luglio, visibili dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e in streaming su Rai Play.