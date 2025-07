Il film Sniper L’ultimo baluardo (Sniper: The Last Stand), diretto da Danishka Esterhazy, è un action-thriller statunitense del 2025 che prosegue la celebre saga militare iniziata nel lontano 1993. È disponibile su Prime Video e ha una durata di 95 minuti. Pertanto, i fan della serie avranno un nuovo capitolo da attendere.

Regia, produzione e protagonisti del film Sniper L’ultimo baluardo

La regia è firmata da Danishka Esterhazy, che segna un primato importante essendo la prima donna a dirigere un capitolo della saga Sniper. La sceneggiatura è opera di Sean Wathen, con la produzione a cura di Sony Pictures Worldwide Acquisitions e Blue Ice Pictures. Di conseguenza, il progetto vanta un team di produzione di grande esperienza nel genere.

I protagonisti principali sono, dunque:

Chad Michael Collins nel ruolo di Brandon Beckett, l’infallibile cecchino e figlio del leggendario Thomas Beckett, che prosegue l’eredità familiare.

nel ruolo di Brandon Beckett, l’infallibile cecchino e figlio del leggendario Thomas Beckett, che prosegue l’eredità familiare. Ryan Robbins nel ruolo di Agente Zero, spalla operativa e stratega, fondamentale per il successo della missione.

nel ruolo di Agente Zero, spalla operativa e stratega, fondamentale per il successo della missione. Sharon Taylor nel ruolo di Hera, il comandante sul campo, una figura di leadership cruciale.

nel ruolo di Hera, il comandante sul campo, una figura di leadership cruciale. Arnold Vosloo nel ruolo di Ryker Kovalov, l’antagonista principale e pericoloso trafficante d’armi.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte tra il Sudafrica e il Canada, sfruttando una varietà di location che hanno contribuito a ricreare l’atmosfera del film:

Cape Town e le zone rurali sudafricane sono state utilizzate per simulare la giungla e i villaggi di Costa Verde, un paese immaginario dell’America Latina, conferendo un tocco esotico.

sono state utilizzate per simulare la giungla e i villaggi di Costa Verde, un paese immaginario dell’America Latina, conferendo un tocco esotico. Toronto è servita per le sequenze in interni e i centri di comando, aggiungendo un elemento di modernità e tecnologia.

è servita per le sequenze in interni e i centri di comando, aggiungendo un elemento di modernità e tecnologia. Sono stati impiegati anche set ricostruiti specificamente per le basi militari e i bunker sotterranei, permettendo riprese controllate e dettagliate.

Le riprese si sono svolte tra l’estate e l’autunno del 2024, con il supporto di un team tecnico internazionale e l’uso innovativo di droni per le scene d’azione, garantendo così sequenze spettacolari e dinamiche. Pertanto, la produzione è stata complessa e ben organizzata.

Trama del film Sniper L’ultimo baluardo

Il cecchino d’élite Brandon Beckett viene inviato in una missione critica a Costa Verde, un luogo dove un pericoloso trafficante d’armi si appresta a mettere in commercio una superarma letale. Insieme all’Agente Zero e a un gruppo scelto di soldati, Beckett deve guidare l’operazione per fermare questa minaccia imminente. La posta in gioco è, dunque, altissima.

Tuttavia, la vera sfida per Beckett non è solo militare, ma anche personale: deve mentoreggiare un giovane tiratore inesperto, mentre affronta il peso crescente del comando e le insidie di un territorio ostile e imprevedibile. Tra imboscate improvvise, tradimenti inaspettati e intensi scontri a fuoco, la missione si trasforma rapidamente in una corsa contro il tempo per salvare migliaia di vite innocenti. Di conseguenza, il suo ruolo evolve da semplice soldato a vero leader.

Spoiler finale

Nel finale del film, Beckett scopre che la superarma è un sofisticato sistema di targeting autonomo, capace di colpire bersagli civili da remoto, il che la rende incredibilmente pericolosa. Dopo un assalto audace al bunker del nemico, il giovane tiratore si sacrifica eroicamente per salvare la squadra, guadagnandosi in questo modo il rispetto e l’ammirazione di Beckett. È un momento di grande impatto emotivo.

Con l’aiuto cruciale di Hera e Zero, Beckett riesce finalmente a disattivare il sistema e ad arrestare Kovalov, il quale viene prontamente estradato per affrontare la giustizia. Il film si chiude con Beckett che osserva il tramonto, consapevole che il suo ruolo è cambiato irreversibilmente: non è più solo un tiratore infallibile, ma un vero e proprio leader, pronto a guidare e a sacrificarsi per la sua squadra. In sintesi, è un finale che chiude un cerchio e apre nuove prospettive per il personaggio.

Cast completo del film Sniper L’ultimo baluardo

Il cast riunisce sapientemente veterani della saga e nuovi volti, offrendo un mix avvincente di azione, tensione e dinamiche militari complesse. Il personaggio di Beckett, in particolare, evolve significativamente, passando da un ruolo solitario a quello di comandante, mentre il villain interpretato da Vosloo aggiunge spessore e credibilità alla minaccia incombente. Di conseguenza, ogni attore contribuisce alla riuscita complessiva della pellicola.