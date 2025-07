Stasera in TV, lunedì 7 luglio 2025, la prima serata offre una vasta gamma di programmi. Ci saranno divulgazione, musica, sport e film importanti. Su Rai 1, per esempio, torna Noos – L’avventura della conoscenza con Alberto Angela. Poi, su Canale 5, andrà in onda il concerto evento Cornetto Battiti Live. Inoltre, su Rai 2, ci sarà il match Portogallo–Italia degli Europei femminili. Non solo, su Italia 1, potrai vedere il film cult _Io sono leggenda_. Infine, su Rai Movie, ci sarà il western _Il buono, il brutto, il cattivo_. Continua a leggere per la guida completa.

Stasera in TV lunedì 7 luglio 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda Noos – L’avventura della conoscenza. Questo celebre programma di divulgazione scientifica, condotto da Alberto Angela, ci porterà in un viaggio affascinante. Esploreremo scoperte scientifiche, meraviglie della natura, innovazioni tecnologiche e momenti storici cruciali.

Su Rai 2, alle 20:45, c’è un appuntamento sportivo da non perdere: gli Europei Femminili 2025: Portogallo – Italia. Questa è la seconda partita della fase a gironi per le Azzurre. La diretta arriva dallo stadio di Braga. Sarà un match fondamentale per il proseguimento del torneo.

Su Rai 3, alle 21:20, potrai seguire Filorosso, il talk show di attualità condotto da Manuela Moreno. Il programma approfondirà i temi più discussi della politica e della società. Avrà ospiti in studio e collegamenti in diretta, garantendo un dibattito dinamico e ben informato.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Rete 4, alle 21:20, presenta Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento condotto da Nicola Porro. Come sempre, il programma offrirà analisi e dibattiti su economia, politica e attualità, con la partecipazione di ospiti e servizi dedicati.

Su Canale 5, alle 21:28, trasmette Cornetto Battiti Live, il grande concerto dell’estate. Ilary Blasi e Alvin condurranno l’evento. Vedremo esibirsi i nomi più importanti della musica italiana e internazionale, direttamente da Piazza Libertà a Bari. Sarà una serata all’insegna del ritmo e del divertimento.

Italia 1 propone alle 21:20 il film Io sono leggenda. In un futuro post-apocalittico, Robert Neville (interpretato da Will Smith) è l’unico sopravvissuto a New York. Questo accade dopo che un’epidemia ha decimato l’umanità. Robert cerca disperatamente una cura. Al tempo stesso, affronta creature mutanti e la sua opprimente solitudine.

Su La7, alle 21:15, va in onda il film Il caso Spotlight. La pellicola racconta la storia di un team di giornalisti investigativi del Boston Globe. Essi indagano sugli abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica. Le loro scoperte portano alla luce uno scandalo di portata mondiale. Il film ha ricevuto il Premio Oscar come miglior film, riconosciuto per la sua forza e importanza sociale.

Su TV8, alle 21:30, c’è la commedia romantica In & Out – Niente di serio, con Kevin Kline e Tom Selleck. La trama vede un insegnante di provincia involontariamente “outingato”. Questo succede per mano di un ex studente durante la notte degli Oscar. L’evento sconvolge la sua vita e quella della sua comunità.

Su Nove, alle 21:30, trasmette una nuova puntata di Little Big Italy, con Francesco Panella. Il conduttore ci accompagnerà alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero. Esploreremo la cultura culinaria italiana nel mondo, mettendo in evidenza le eccellenze gastronomiche.

I film di questa sera in tv lunedì 7 luglio 2025

Su Rai 4, alle 21:20, propone il thriller adolescenziale Low Tide. Un gruppo di ragazzi scopre un tesoro nascosto durante l’estate. Tuttavia, l’avidità e i segreti metteranno a dura prova la loro amicizia, trasformando un gioco innocente in un’esperienza pericolosa.

Su Rai Movie, alle 21:10, manda in onda il western cult Il buono, il brutto, il cattivo. Tre pistoleri, interpretati magistralmente da Clint Eastwood e diretti dal leggendario Sergio Leone, si contendono un tesoro nascosto durante la Guerra di Secessione. Sarà un’epica avventura tra tradimenti e alleanze in un paesaggio selvaggio.

Su Iris, alle 21:14, trasmette Mad Max – Oltre la sfera del tuono. Nel film, Max (interpretato da Mel Gibson) giunge a Bartertown. È una città governata da leggi spietate. Qui, si ritrova coinvolto in una lotta per la libertà. Affronterà figure tiranniche e un ambiente ostile e desolato.

Su La5, alle 21:10, propone il film drammatico Patch Adams. Robin Williams interpreta un medico fuori dagli schemi. Egli usa l’umorismo e la gioia per curare i pazienti. La storia, tratta da una vicenda vera, celebra l’importanza dell’empatia e della compassione nella medicina.

Su Cine34, alle 21:00, manda in onda la commedia italiana Borotalco, con Carlo Verdone e Eleonora Giorgi. Un timido venditore, per conquistare la donna dei suoi sogni, si finge un altro uomo. Questo porta a situazioni esilaranti e imprevisti che mettono alla prova la sua vera identità.

I film su Sky lunedì 7 luglio 2025

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, propone The Lost City, con Sandra Bullock e Channing Tatum. Una scrittrice di romanzi rosa si trova in un’avventura inaspettata. Un eccentrico miliardario la rapisce. Egli è convinto che lei possa trovare un tesoro nascosto, descritto nei suoi libri.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, trasmette Il ritratto del duca. Questa è una storia vera. Narra le vicende di un tassista inglese. L’uomo ruba un celebre dipinto da una galleria d’arte. Il suo gesto è una protesta contro le disuguaglianze sociali. Si trasforma in un improbabile eroe popolare.

Su Sky Cinema Action, alle 21:00, manda in onda The Equalizer 2, con Denzel Washington. L’ex agente Robert McCall torna in azione con la sua inconfondibile giustizia personale. Vuole vendicare la morte di un’amica. Affronta una complessa rete di corruzione e violenza. Questo lo porta a confrontarsi con il suo passato.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00, propone Il meglio di me, tratto dal celebre romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati si ritrovano dopo vent’anni. Questo incontro riapre vecchie ferite, ma riaccende anche passioni mai sopite. Essi si trovano a confrontarsi con le scelte del passato e le possibilità del futuro.