Joker Folie à Deux, diretto da Todd Phillips, è il tanto atteso sequel del celebre film Joker del 2019. Uscito nel 2024, il film si configura come un thriller psicologico e musicale che esplora, in profondità, la follia condivisa tra i due protagonisti, Arthur Fleck e Harleen Quinzel. È disponibile su Sky Cinema Uno e ha una durata complessiva di 138 minuti. Pertanto, promette un’esperienza intensa e complessa.

Regia, produzione e protagonisti del film Joker Folie à Deux

La regia è firmata da Todd Phillips, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Scott Silver, mantenendo così la continuità creativa del primo capitolo. Il film è stato prodotto da un consorzio di importanti case di produzione: Warner Bros. Pictures, DC Films, Bron Creative, Joint Effort e Domain Entertainment. Questo vasto team di produzione, di conseguenza, ne ha garantito la realizzazione su larga scala.

I protagonisti principali sono:

Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck / Joker, che ritroviamo internato ad Arkham e sempre più immerso nella sua psiche contorta.

nel ruolo di Arthur Fleck / Joker, che ritroviamo internato ad Arkham e sempre più immerso nella sua psiche contorta. Lady Gaga nel ruolo di Harleen “Lee” Quinzel / Harley Quinn, una paziente che diventerà la sua futura complice, affascinata dalla sua figura.

nel ruolo di Harleen “Lee” Quinzel / Harley Quinn, una paziente che diventerà la sua futura complice, affascinata dalla sua figura. Brendan Gleeson nel ruolo di Jackie Sullivan, il supervisore dell’ospedale, un personaggio che si troverà a gestire dinamiche complesse.

nel ruolo di Jackie Sullivan, il supervisore dell’ospedale, un personaggio che si troverà a gestire dinamiche complesse. Catherine Keener nel ruolo dell’avvocata Maryanne Stewart, una figura che probabilmente avrà un ruolo nel contesto legale della vicenda.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte tra dicembre 2022 e aprile 2023, in diverse località che hanno contribuito a creare l’atmosfera distintiva del film:

A New York City , per le scene urbane e gli esterni dell’ospedale psichiatrico di Arkham, sfruttando l’iconico paesaggio metropolitano.

, per le scene urbane e gli esterni dell’ospedale psichiatrico di Arkham, sfruttando l’iconico paesaggio metropolitano. A Los Angeles , per sequenze in interni e, in particolare, per i numeri musicali, che richiedevano spazi e allestimenti specifici.

, per sequenze in interni e, in particolare, per i numeri musicali, che richiedevano spazi e allestimenti specifici. A Belleville (New Jersey), per ambientazioni secondarie e quartieri periferici, aggiungendo profondità al contesto sociale.

È interessante notare che alcune sequenze sono state girate in formato IMAX, con un rapporto di aspetto di 1.43:1. Questa scelta ha avuto l’obiettivo di accentuare l’impatto visivo delle scene musicali e oniriche, immergendo ancora di più lo spettatore nella mente dei protagonisti. Pertanto, l’esperienza visiva si preannuncia di forte impatto.

Trama del film Joker Folie à Deux

Dopo i tragici eventi del primo film, Arthur Fleck si trova rinchiuso nell’ospedale psichiatrico di massima sicurezza di Arkham, in attesa del suo processo. Qui, in questo ambiente isolato, incontra Harleen Quinzel, una paziente che si rivela profondamente affascinata dalla sua figura e dalla sua distorta visione del mondo. Questo incontro, dunque, darà il via a una serie di eventi imprevedibili.

Tra i due nasce una relazione disturbata e simbiotica, alimentata da una **psicosi condivisa**, proprio come suggerisce il titolo del film: la “folie à deux”. La narrazione si alterna costantemente tra la dura realtà e il delirio mentale dei protagonisti, con numeri musicali che non sono semplici intermezzi, ma che riflettono in modo vivido e inquietante lo stato mentale alterato di Arthur e Harleen. Di conseguenza, la musica diventa un veicolo per esplorare la loro follia.

Mentre Gotham City continua a sprofondare nel caos e nella disperazione, Arthur e Harleen diventano, loro malgrado, icone sovversive, incarnando una ribellione emotiva e violenta contro l’ordine costituito. La loro follia, pertanto, diventa un simbolo di rivolta contro una società che li ha emarginati.

Spoiler finale

Nel finale del film, Arthur e Harleen riescono a fuggire da Arkham durante una rivolta caotica, ma la verità dietro questa fuga è ambigua. Ciò che lo spettatore vede, infatti, potrebbe essere solo una fantasia condivisa, un’allucinazione che i due protagonisti vivono insieme. L’ultima scena mostra Arthur da solo, mentre danza in una stanza completamente bianca, con le scarpe insanguinate, un’immagine enigmatica che solleva molte domande.

Harleen è reale, dunque? O è soltanto una proiezione della mente sempre più disturbata di Arthur? Il film lascia volutamente il dubbio, spingendo lo spettatore a interrogarsi sulla natura della realtà e della percezione. La pellicola si chiude con una risata disturbante del Joker e una dissolvenza nel buio, un epilogo che riflette profondamente sull’identità, sulla natura dell’amore tossico e sulla complessa essenza della follia. Pertanto, il finale è aperto a molteplici interpretazioni, lasciando il segno nello spettatore.

Cast completo del film Joker Folie à Deux

Il cast mescola sapientemente interpreti già presenti nel primo film con nuovi volti di talento, con un’attenzione particolare alla dimensione teatrale e musicale che pervade la pellicola. Le dinamiche complesse e affascinanti tra Arthur e Harleen dominano indubbiamente la scena, ma i personaggi secondari arricchiscono il contesto psichiatrico e giudiziario in cui si svolge la storia. Di conseguenza, ogni attore contribuisce a creare un affresco narrativo ricco e sfaccettato.