Under a Dark Sun (Soleil Noir) è una serie tv thriller francese del 2025 di **6 episodi**, disponibile su Netflix dal **9 luglio 2025**. La serie, ambientata tra i suggestivi campi di lavanda della Provenza, mescola sapientemente **mistero familiare, segreti sepolti e tensione psicologica**. La narrazione si distingue per la sua eleganza visiva e un cast d’eccezione, guidato dall’icona del cinema francese, **Isabelle Adjani**. Preparatevi per un’immersione in un’atmosfera unica e ricca di enigmi.

Regia, produzione e protagonisti della serie Under a Dark Sun

Marie Jardillier e **Edouard Salier** dirigono la serie. Un team di autori – **Nils-Antoine Sambuc**, **Thomas Colineau**, **Camille Couasse**, **Marine Lachenaud**, **Claire Le Luhern** e **Jules Lugan** – ha sviluppato la sceneggiatura. **Itinéraire Productions** e **UGC Fiction** producono la serie per **Netflix**, garantendo così una produzione di alta qualità e una distribuzione internazionale.

I protagonisti principali includono:

Ava Baya veste i panni di Alba, una giovane madre in fuga da un passato difficile, al centro del mistero.

Isabelle Adjani interpreta Madeleine, una figura enigmatica profondamente legata al passato della famiglia. Il suo ruolo risulta fondamentale nello svelare i segreti.

Il cast corale comprende talenti come **Guillaume Gouix**, **Thibault de Montalembert**, **Louise Coldefy**, **Claire Romain**, **Simon Ehrlacher**, **Redouanne Harjane**, **Nicolas Vaude** e **Pierre Gommé**. Contribuiscono a creare un'ampia gamma di personaggi intriganti.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte **interamente in Francia**, sfruttando le peculiarità dei paesaggi locali per evocare l’atmosfera desiderata:

In Provenza , tra i pittoreschi **campi di lavanda, le serre e le tenute florovivaistiche**, le ambientazioni creano un’atmosfera tanto bucolica quanto inquietante.

Nel **Sud della Francia** si trovano le ambientazioni rurali e i paesaggi assolati, che amplificano il senso di isolamento e bellezza selvaggia.

**Set interni ricostruiti** hanno ospitato le scene domestiche e i flashback, permettendo un controllo preciso sull’estetica e sull’illuminazione.

Le riprese si sono svolte tra l’**estate e l’autunno del 2024**. Grande attenzione è stata data alla fotografia naturale e ai contrasti cromatici tra luce e ombra, elementi che rafforzano l’impatto visivo e psicologico della serie. L’aspetto visivo, di conseguenza, mostra una cura meticolosa.

Trama della serie tv Under a Dark Sun

**Alba**, una giovane madre single in fuga da un passato difficile e misterioso, trova lavoro come raccoglitrice in una prestigiosa azienda florovivaistica nella pittoresca Provenza. La sua nuova vita, tuttavia, si sconvolge quando il patriarca della famiglia proprietaria viene brutalmente assassinato. Alba si ritrova a essere la **principale sospettata**. Questo, dunque, segna l’inizio di un incubo.

Mentre cerca disperatamente di dimostrare la propria innocenza, Alba scopre una verità sconvolgente e inaspettata: **l’uomo ucciso era in realtà suo padre biologico**, e lei risulta l’inaspettata erede del suo ingente patrimonio. Intrappolata in una fitta rete di **segreti familiari, gelosie e antiche vendette**, Alba dovrà affrontare una decisione cruciale: fuggire ancora una volta dal suo passato o affrontarlo di petto, svelando la verità e reclamando ciò che le spetta. Il suo percorso si trasforma, pertanto, in una vera e propria indagine personale.

Spoiler finale

Nel finale della serie, Alba scopre che un membro della famiglia ha orchestrato l’omicidio, con il preciso intento di impedirle di reclamare l’eredità. Dopo un confronto drammatico e teso nella serra, la verità finalmente emerge e Alba riesce a **riabilitare il proprio nome**, scagionandosi da ogni accusa. È, dunque, un momento di giustizia agognata.

La serie si chiude con Alba che, sebbene ancora ferita dalle recenti scoperte e dal dolore, decide coraggiosamente di **restare nella tenuta** e di trasformarla in un luogo di rinascita e speranza. Il sole torna simbolicamente a splendere sui campi di lavanda, ma l’ombra del passato, seppur dissipata in parte, rimane impressa nel paesaggio e nella memoria, a testimonianza degli eventi accaduti. In sintesi, il finale chiude un ciclo ma apre a nuove possibilità.

Cast completo della serie tv Under a Dark Sun

Il cast di Under a Dark Sun unisce armoniosamente **icone del cinema francese** con **volti emergenti**, creando un equilibrio perfetto tra intensità drammatica e tensione emotiva. Le dinamiche tra i personaggi si rivelano complesse e ruotano costantemente attorno ai temi centrali dell’identità, dell’eredità e della colpa, che permeano l’intera narrazione. Ogni interpretazione, di conseguenza, contribuisce a rendere la serie profonda e avvincente.