Il film Renegades Commando d’assalto, diretto da Steven Quale, è un action-thriller del 2017 che unisce guerra, tesori sommersi e missioni impossibili. Prodotto da Luc Besson, è disponibile su 20 Mediaset e ha una durata di 105 minuti. Pertanto, promette una serata ricca di adrenalina e suspense.

Regia, produzione e protagonisti del film Renegades Commando d’assalto

La regia è firmata da Steven Quale, già noto per la sua collaborazione con il grande James Cameron, il che suggerisce una padronanza delle scene d’azione. La sceneggiatura è stata scritta da Richard Wenk e Luc Besson, quest’ultimo figurando anche come produttore insieme a Christopher Lambert. Il film è una co-produzione internazionale che coinvolge Francia, Germania e USA, realizzata da Belga Productions, CB Films, Canal+ e Lionsgate. La distribuzione italiana, inoltre, è curata da M2 Pictures. Di conseguenza, si tratta di un progetto cinematografico di ampio respiro e con un team di alto livello.

I protagonisti principali sono, dunque:

Sullivan Stapleton nel ruolo di Matt Barnes, il leader della squadra di Navy SEAL, una figura centrale nell’azione.

nel ruolo di Matt Barnes, il leader della squadra di Navy SEAL, una figura centrale nell’azione. J.K. Simmons nel ruolo del comandante Jacob Levin, un personaggio burbero ma, al contempo, leale e di grande spessore.

nel ruolo del comandante Jacob Levin, un personaggio burbero ma, al contempo, leale e di grande spessore. Sylvia Hoeks nel ruolo di Lara Simic, una barista che si rivelerà la nipote di un sopravvissuto al massacro, un legame che aggiunge profondità alla trama.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte tra Croazia, Germania e Belgio, sfruttando una varietà di ambienti per le diverse esigenze narrative:

A Zagabria e nei laghi croati sono state girate le scene subacquee più complesse e le ambientazioni balcaniche, che conferiscono autenticità alla storia.

sono state girate le scene subacquee più complesse e le ambientazioni balcaniche, che conferiscono autenticità alla storia. A Colonia e Berlino si sono svolte le riprese degli interni militari e le sequenze urbane, contribuendo a ricreare l’atmosfera di diversi contesti.

si sono svolte le riprese degli interni militari e le sequenze urbane, contribuendo a ricreare l’atmosfera di diversi contesti. Infine, sono stati utilizzati set ricostruiti in Belgio, specificamente per le basi NATO e il suggestivo villaggio sommerso, permettendo un maggiore controllo sulle scene più complesse.

Le riprese si sono svolte tra il 2015 e il 2016, con l’uso di effetti pratici e sequenze d’azione girate in acqua reale, il che ha permesso di ottenere un elevato realismo visivo. Pertanto, la produzione ha puntato su un’esperienza immersiva per lo spettatore.

Trama del film Renegades Commando d’assalto

Nel 1995, durante la sanguinosa guerra in Bosnia, una squadra di Navy SEAL americani viene inviata in missione segreta a Sarajevo. Dopo un’operazione finita tragicamente male, i soldati vengono sospesi dal servizio. Tuttavia, uno di loro scopre, grazie alla barista Lara, l’esistenza di un misterioso tesoro nazista: oltre 2.000 lingotti d’oro nascosti in una banca sommersa sul fondo di un lago. Questa scoperta, dunque, cambia le carte in tavola per il team.

Il gruppo decide così di recuperare l’oro, non per arricchirsi, ma con l’intento di aiutare la popolazione locale, martoriata dalla guerra. Tuttavia, per raggiungere il loro scopo, dovranno affrontare una serie di pericoli estremi: spietate milizie serbe, inaspettati tradimenti interni alla loro stessa squadra e, soprattutto, una disperata corsa contro il tempo prima che la diga venga fatta esplodere, annullando ogni possibilità di recupero. Il film si presenta come un avvincente mix tra l’azione di *Three Kings* e la pianificazione di *Ocean’s Eleven*, ma in una versione decisamente più militare e cruda. Di conseguenza, l’adrenalina è assicurata.

Spoiler finale

Nel finale, i Navy SEAL riescono, nonostante le immense difficoltà, a recuperare parte dell’oro grazie a un’operazione subacquea estremamente rischiosa e complessa. Durante la concitata fase di fuga, uno dei membri della squadra si sacrifica eroicamente per salvare gli altri, un gesto di grande coraggio. Il tesoro recuperato viene in parte restituito alla popolazione bosniaca, che ne ha disperatamente bisogno, mentre il resto viene astutamente utilizzato per coprire le spese e le tracce dell’operazione segreta. È, dunque, un gesto di giustizia e solidarietà.

Il comandante Levin, che inizialmente si era mostrato contrario all’operazione, riconosce alla fine il profondo valore morale della missione compiuta dai suoi uomini, dimostrando un cambiamento di prospettiva. Il film si chiude con i sopravvissuti che si allontanano in elicottero, in un silenzio carico di significato. Essi sono consapevoli di aver fatto la cosa giusta, nonostante nessuno al di fuori di loro saprà mai la verità sulla loro eroica impresa. In sintesi, è un finale che esalta l’altruismo e il sacrificio, lasciando una sensazione di amaro trionfo.

Cast completo del film Renegades Commando d’assalto

Il cast combina sapientemente volti noti del cinema d’azione con attori europei, contribuendo a creare un racconto corale che unisce elementi di guerra e avventura. Le dinamiche complesse tra i membri della squadra e la figura di Lara aggiungono strati di tensione e umanità alla narrazione. Di conseguenza, il film offre un’esperienza ricca e coinvolgente.