Reagan Un Presidente sotto i riflettori (Reagan), diretto da Sean McNamara, è un biopic politico e drammatico del 2024 che ripercorre la vita di Ronald Reagan, dalla giovinezza nel Midwest fino alla presidenza degli Stati Uniti. Il film è disponibile su Sky Cinema Uno e ha una durata di 135 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Reagan Un Presidente sotto i riflettori

Sean McNamara dirige il film. Egli, infatti, ha adattato il libro di Paul Kengor. Invece, Howard Klausner e Jonas McCord hanno scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è curata da ShowBiz Direct. Mark Joseph, infine, è il produttore principale.

I protagonisti principali della storia sono:

Dennis Quaid , nel ruolo di Ronald Reagan, in una performance che attraversa decenni.

, nel ruolo di Ronald Reagan, in una performance che attraversa decenni. Penelope Ann Miller , che interpreta Nancy Reagan, moglie e confidente.

, che interpreta Nancy Reagan, moglie e confidente. Jon Voight , nei panni di Viktor Ivanov, un ex agente del KGB.

, nei panni di Viktor Ivanov, un ex agente del KGB. David Henrie , che interpreta Reagan da giovane.

, che interpreta Reagan da giovane. Mena Suvari, nel ruolo di Jane Wyman, la prima moglie.

Dove è stato girato Reagan?

La produzione ha scelto la città di Guthrie, in Oklahoma. Questa location, infatti, ha ricreato ambientazioni storiche diverse. Il Scottish Rite Temple è diventato un set multifunzionale. La troupe, inoltre, ha girato presso il Rancho Del Cielo. Ha usato anche la Biblioteca Presidenziale Reagan. Le riprese sono iniziate nel 2020. Sono state usate, inoltre, oltre 1.500 inquadrature VFX.

Trama del film Reagan Un Presidente sotto i riflettori

La trama racconta la vita di Ronald Reagan. Lo fa attraverso gli occhi di Viktor Ivanov, ex agente KGB. Il racconto, infatti, parte dalla sua infanzia in Illinois. Poi, passa alla sua carriera da attore a Hollywood. Infine, culmina con l’ascesa politica. Il film, tuttavia, non si limita ai successi. Esplora, infatti, anche le sue fragilità personali. Indaga inoltre il rapporto con Nancy e le sfide della Guerra Fredda. La narrazione, quindi, alterna momenti pubblici e privati.

Spoiler finale

Nel finale, il racconto di Viktor Ivanov si chiude. L’ex agente sovietico, infatti, riconosce in Reagan un uomo capace. Uno che ha saputo cambiare il corso della storia. Il film, quindi, si conclude con immagini del Rancho Del Cielo. Questo luogo, infatti, simboleggia la sua semplicità e determinazione. Non c’è una vera apoteosi. Il biopic, invece, lascia spazio alla complessità del personaggio.

Cast completo del film Reagan Un Presidente sotto i riflettori

Il cast del film unisce una vasta galleria di personaggi storici e familiari.