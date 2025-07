Venerdì 11 luglio si svolge la tappa di Montecarlo della Diamond League 2025. Organizzato dalla World Athletics, si tratta del decimo meeting della rassegna sportiva.

Diamond League 2025 Montecarlo, le gare si svolgono nello Stadio Louis II

Il meeting di Montecarlo della Diamond League prende il nome di Herculis e si svolge presso lo Stadio Louis II. Un impianto, quest’ultimo, solitamente utilizzato dalla squadra di calcio Monaco per disputare le partite casalinghe e che ha una capienza massima di poco superiore alle 18 mila unità.

Manca sempre meno alla fine della Diamond League 2025. Il torneo, iniziato nella città cinese Xiamen lo scorso 26 aprile, giungerà al termine ad agosto. In particolare, l’attesissimo finale è in programma il 27 e il 28 agosto e si svolge nella suggestiva cornice dello Stadio Letzigrund di Zurigo, in Svizzera.

Gli italiani impegnati nella competizione

Sono vari gli italiani che si cimentano nelle competizioni in programma durante il meeting di Montecarlo della Diamond League. In primis vi è Andy Diaz, al ritorno dopo uno stop alle gare per infortunio. Diaz, campione del mondo ed europeo al coperto, è atteso in pedana per il salto triplo.

Nei 100 metri ostacolo, invece, è impegnata Giada Carmassi, che detiene il record italiano. Infine, sui 400 metri ostacoli, c’è Ayomide Folorunso.

Fra le star internazionali è possibile seguire le gesta di Noah Lyles, velocista statunitense che lo scorso anno, durante i Giochi Olimpici di Parigi, ha ottenuto la medaglia d’oro nei 100 metri. Inoltre, nel suo palmares vi sono anche tre titoli mondiali nella specialità dei 200 metri. Infine, spicca la partecipazione di Armand Duplantis, svedese classe 1999 che è già nella leggenda del salto con l’asta, essendo due volte campione olimpico grazie all’oro di Tokyo 2021 e di Parigi 2024.

Diamond League 2025 Montecarlo, la programmazione tv

La tappa di Montecarlo della Diamond League è trasmessa, come di consueto, sia in chiaro che a pagamento.

Nel primo caso, il punto di riferimento è la Rai. La TV di Stato propone la competizione sulla rete tematica Rai Sport a partire dalle ore 20:00. Inoltre, è possibile seguirla in diretta streaming mediante l’applicazione gratuita Rai Play. La telecronaca è affidata alla coppia composta da Luca Di Bella e da Stefano Tilli.

A pagamento, invece, la Diamond League è trasmessa, sempre alle 20:00, da Sky. La piattaforma satellitare, in particolare, inserisce la competizione sulla rete Sky Sport Arena (canale 204), oltre che in streaming mediante l’applicazione a pagamento Sky Go. Il racconto è affidato alle voci di Nicola Roggero e Stefano Baldini.