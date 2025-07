Maria è un film biografico e drammatico del 2025, diretto da Pablo Larraín, con protagonista Angelina Jolie nei panni della leggendaria soprano Maria Callas. In effetti, in onda su Sky Cinema Uno, il film ripercorre gli ultimi giorni della “Divina” nella Parigi del 1977, tra ricordi, rimpianti e il desiderio struggente di tornare alla musica.

Regia, produzione e protagonisti del film Maria

Il film è diretto da Pablo Larraín, che conclude con Maria la sua trilogia sulle icone femminili del Novecento, dopo Jackie e Spencer. Generalmente, la sceneggiatura è firmata da Steven Knight, con fotografia di Edward Lachman e musiche di Matthias Weber.

La produzione è curata da The Apartment, Komplizen Film, Fabula, FilmNation Entertainment, con distribuzione italiana affidata a 01 Distribution.

I protagonisti principali sono:

Angelina Jolie : Maria Callas

: Maria Callas Pierfrancesco Favino : Ferruccio Mezzadri, autista e maggiordomo

: Ferruccio Mezzadri, autista e maggiordomo Alba Rohrwacher : Bruna Lupoli, domestica

: Bruna Lupoli, domestica Haluk Bilginer : Aristotele Onassis

: Aristotele Onassis Kodi Smit-McPhee : Mandrax, regista immaginario

: Mandrax, regista immaginario Valeria Golino : Yakinthi Callas, sorella maggiore

: Yakinthi Callas, sorella maggiore Stephen Ashfield : Jeffrey Tate, direttore d’orchestra

: Jeffrey Tate, direttore d’orchestra Caspar Phillipson : John F. Kennedy

: John F. Kennedy Vincent Macaigne : Dr. Perciò, fontainebleau, medico

: Dr. Perciò, fontainebleau, medico Alessandro Bressanello, Lydia Koniordou, Paul Spera, Rebecka Johnston

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte tra Budapest, Parigi, Pyrgos, Katakolo e Milano, con scene ambientate anche al Teatro alla Scala. Comunque, l’atmosfera parigina degli anni ’70 è ricostruita con eleganza e malinconia, riflettendo il mondo interiore della protagonista.

Trama del film Maria

Nel 1977, Maria Callas vive ritirata nel suo appartamento parigino, accompagnata solo da Ferruccio e Bruna. A quattro anni dalla sua ultima esibizione, la soprano è afflitta da depressione, dipendenza da farmaci e rimpianti amorosi, in particolare per Onassis, che ha sposato Jackie Kennedy.

Allora, maria riceve una troupe televisiva per un’intervista, ma si tratta di un’allucinazione causata dal Mandrax, un potente sedativo. In questo stato alterato, ripercorre la sua vita:

L’infanzia durante la guerra

Il successo travolgente

Il matrimonio con Giovanni Battista Meneghini

La relazione con Onassis

Il dolore per la perdita della voce

Durante una prova con Jeffrey Tate, Maria registra la sua voce e si rende conto che è irrimediabilmente compromessa. Di conseguenza, in un momento di lucidità, canta “Vissi d’arte” con le finestre aperte, regalando alla città un’ultima esibizione. Il giorno dopo, viene trovata senza vita.

Spoiler finale

Il finale mostra Maria Callas cantare per l’ultima volta, in un gesto di liberazione e riconciliazione. La sua voce, pur spezzata, raggiunge la strada e commuove i passanti. Ferruccio e Bruna ascoltano in silenzio, mentre le visioni di Onassis e Mandrax svaniscono. Infatti, maria muore in pace, lasciando un’eco immortale.

Cast completo del film Maria