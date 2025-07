Hinterland è un thriller storico del 2021, diretto dal regista premio Oscar Stefan Ruzowitzky, ambientato in una Vienna cupa e allucinata del primo dopoguerra. D’altra parte, il film è una coproduzione europea (Austria, Germania, Belgio, Lussemburgo) che fonde indagine poliziesca, trauma psicologico e cinema espressionista. In onda su Rai 5, con una durata di 98 minuti, è uno degli esempi più potenti di noir contemporaneo con estetica retro-digitale.

Regia, produzione e protagonisti del film Hinterland

Il film è diretto da Stefan Ruzowitzky, noto per Il falsario, con sceneggiatura di Robert Buchschwenter e Hanno Pinter. Tuttavia, la produzione è curata da FreibeuterFilm, Amour Fou Luxembourg e Scope Pictures, con fotografia ipnotica di Benedict Neuenfels e musiche di Matthias Weber.

I protagonisti principali sono:

Murathan Muslu : Peter Perg, ex ufficiale e ispettore tormentato dal passato

: Peter Perg, ex ufficiale e ispettore tormentato dal passato Liv Lisa Fries : Theresa Körner, medico legale brillante e empatica

: Theresa Körner, medico legale brillante e empatica Max von der Groeben : Paul Severin, giovane commissario

: Paul Severin, giovane commissario Stipe Erceg : Paul Rekowski, collega ambiguo

: Paul Rekowski, collega ambiguo Marc Limpach, Trystan Pütter, Nilton Martins, Aaron Friesz, Matthias Schweighöfer

Dove è stato girato?

Il film è ambientato nella Vienna del 1920, ma interamente girato su green screen con scenografie digitali ispirate al cinema espressionista tedesco, in particolare Il gabinetto del dottor Caligari. La città appare distorta, claustrofobica e metafisica, riflesso del trauma dei protagonisti.

Trama del film Hinterland

Tornato dal fronte russo dopo la Prima Guerra Mondiale, l’ex ispettore Peter Perg rientra a Vienna come prigioniero sopravvissuto. Infatti, la città è cambiata: l’Impero è caduto, la Repubblica è instabile, e lui stesso è un estraneo in patria.

Quando una serie di omicidi rituali colpisce ex soldati, Perg è tra i sospettati, ma accetta di collaborare con Paul Severin e la medico legale Theresa Körner per indagare. Attualmente, ogni cadavere riporta segni di tortura e vendetta, come se qualcuno stesse punendo il passato.

L’indagine si scontra con il sistema marcio, la burocrazia e il clima di sospetto. Perg dovrà affrontare i fantasmi della guerra, i rimorsi personali e una verità che lo metterà davanti a un dilemma morale: chi era davvero l’uomo che è stato, e cosa può diventare adesso?

Spoiler finale

Nel finale, Perg scopre che gli omicidi sono legati a vendette personali tra ufficiali, coperti per decenni. Infatti, il killer è un ex prigioniero distrutto dalla guerra, che vuole giustizia contro chi ha abusato del potere militare. Perg lo affronta, ma invece di ucciderlo, lo convince a costituirsi.

Per concludere, perg inizia a ricostruire la propria identità, accettando il passato e scegliendo il futuro accanto a Theresa. Ma la Vienna che lo circonda resta oscura e ostile, mentre il suo volto sfuma nell’ombra.

Cast completo del film Hinterland