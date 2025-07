Eccezionalmente lunedì 28 luglio sono in onda gli episodi Mister Martinica ed Allucinazioni di Delitti ai Caraibi 3. Gli appuntamenti, il terzo e quarto della stagione, prendono il via alle 21:25 circa, su Rete 4.

Delitti ai Caraibi 3 Mister Martinica, regista e dove è girata

La serie è una produzione originale della Francia e del Belgio, dove è andata in onda con il titolo originale Tropiques Criminels. Le società che hanno curato la realizzazione della produzione sono le Fédération Entertainment e France Télévisions.

Delitti ai Caraibi 3 è formata da otto episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Rete 4 ne manda in onda due alla settimana, nel prime time del martedì. Questa settimana, però, la rete del Biscione ha deciso di anticipare la fiction al lunedì, per evitare la contrapposizione con Temptation Island, reality show di Canale 5 la cui edizione giunge al termine con i tre speciali visibili il 28, 29 e 30 luglio.

Le riprese si sono svolte presso le Antille Francesi.

Delitti ai Caraibi 3 Mister Martinica, la trama

Durante l’appuntamento intitolato Mister Martinica di Delitti ai Caraibi, sull’isola fervono i preparativi per il concorso di bellezza dal titolo Mr. France. Quando uno dei concorrenti coinvolti nel contest viene ritrovato privo di vita, gli investigatori si precipitano sul posto e certificano che si è trattato di omicidio.

Intanto, sia Gaelle che Martina devono fare i conti con i problemi delle loro vite private. La prima, infatti, deve affrontare le conseguenze del matrimonio interrotto nella puntata in onda sette giorni fa. La seconda, invece, scopre una verità sconvolgente sull’uomo che credeva essere quello giusto per lei.

Allucinazioni, la trama

La serata con Delitti ai Caraibi procede con l’episodio Allucinazioni. In esso, Melissa e Gaelle indagano insieme per far luce sulla morte di una giovane, avvenuta dopo che ha ingerito una massiccia dose di una sostanza allucinogena. La vittima aveva un passato da tossicodipendenza, motivo per il quale si trovava, da qualche tempo, all’interno di una clinica specializzata per la riabilitazione.

Delitti ai Caraibi 3 Mister Martinica, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Delitti ai Caraibi, che prosegue, su Rete 4, eccezionalmente lunedì 28 luglio.