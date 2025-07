Morto per un dollaro (Dead for a Dollar) è un film western drammatico del 2022 diretto da Walter Hill, regista cult di pellicole come I guerrieri della notte e 48 ore. Specificatamente, il film è stato trasmesso su Rete 4 il 29 luglio 2025, all’interno del ciclo “Cinema d’autore”. Ambientato nel 1897 tra il Nuovo Messico e il confine messicano, racconta una storia di giustizia, onore e redenzione.

Regia, produzione e protagonisti del film Morto per un dollaro

La regia è firmata da Walter Hill, che ha anche scritto la sceneggiatura partendo da un soggetto di Matt Harris. Ad esempio, la produzione è affidata a Jeff Sackman, Berry Meyerowitz, Kirk D’Amico, Jeremy Wall, Carolyn McMaster e Neil Dunn, per le case CHAOS, Polaris Pictures e Myriad Pictures. Infatti, la distribuzione italiana è a cura di Universal Pictures. Per esempio, il film ha una durata di 107 minuti ed è stato girato in lingua inglese.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte nel Nuovo Messico, in particolare a Santa Fe, tra agosto e settembre 2021. Specificatamente, le location evocano l’estetica classica del western: paesaggi desertici, cittadine polverose e canyon che amplificano la tensione narrativa. Ad esempio, la fotografia è curata da Lloyd Ahern II, mentre le musiche sono composte da Xander Rodzinski.

Trama del film Morto per un dollaro

Nel 1897, il cacciatore di taglie Max Borlund un uomo d’affari per ritrovare la moglie Rachel Kidd ingaggiato, che si crede rapita da Elijah Jones, un disertore afroamericano. Successivamente, max si spinge fino in Messico, ma scopre che Rachel è fuggita volontariamente da un marito violento per vivere con Elijah.

Allo stesso modo, nel frattempo, sulle sue tracce si muove Joe Cribbens, un fuorilegge che Max aveva fatto arrestare anni prima. Quindi, tra scontri a fuoco, dilemmi morali e tensioni razziali, Max dovrà scegliere se obbedire al suo incarico o proteggere la verità.

Spoiler finale

Max decide di non riportare Rachel al marito, scegliendo di proteggerla. Inoltre, in uno scontro finale con Cribbens e i mercenari di Tiberio Vargas, riesce a prevalere grazie all’aiuto del sergente Alonzo Poe, ma a caro prezzo. Specificatamente, rachel e Elijah riescono a fuggire, mentre Max si allontana nel deserto, rinunciando al denaro per un senso di giustizia ritrovato.

Cast completo del film Morto per un dollaro