Dopo settimane di voci ed indiscrezioni, arrivano finalmente le prime ufficialità in merito a Ballando con le stelle 2025. Il talent ritorna, in autunno, in prima serata su Rai 1 ed è guidato da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle 2025, riconfermata in toto la giuria

Ballando con le stelle ha comunicato le prime notizie sul cast della prossima edizione mediante dei video pubblicati sui social. Il primo è dedicato alla giuria ed ai tribuni del popolo.

Nessuna novità è attesa per quanto riguarda il quintetto di giudici. A capitanare la giuria torna Carolyn Smith, affiancata da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino ed Ivan Zazzaroni.

Oltre a loro, lo studio è popolato dai tribuni Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. A loro si unisce Rossella Erra, regina del tesoretto. Incerta, invece, la presenza del conduttore Alberto Matano. Il volto de La Vita in Diretta, da qualche edizione presenza fissa a bordopista, non è presente nella clip pubblicata dal format.

Chiquito unica novità fra i professionisti

Squadra che vince non si cambia, dunque, e Milly Carlucci estende tale diktat non solo alla giuria, ma anche ai professionisti.

Nel cast dei ballerini della prossima edizione di Ballando con le stelle ci sono tutti i volti già coinvolti lo scorso anno, a partire dal vincitore Giovanni Pernice e dal secondo e terzo classificato, ovvero Pasquale La Rocca e Luca Favilla.

Altri protagonisti sono Rebecca Gabrielli, Nikita Perotti, Sophia Berto, Enrica Martinellli, Alessandra Tripoli, Carlo Aloia, Giada Lini, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen.

L’unica novità è rappresentata dall’arrivo, nel cast, di Chiquito, che ha ottenuto la possibilità di partecipare come professionista dopo la vittoria del talent Sognando Ballando con le Stelle.

Ballando con le stelle 2025, le voci sui concorrenti

Per quanto riguarda il cast di concorrenti, l’unico nome ufficiale di Ballando con le stelle 2025 è, per ora, La Signora Coriandoli. Il personaggio animato da Maurizio Ferrini, da anni, è ospite fisso de Il Tavolo di Che tempo che fa ed al momento non è dato sapere se l’approdo nello show del sabato sera possa o meno influenzare l’eventuale partecipazione del comico al programma di Fazio.

Altri concorrenti che sembrano essere oramai ad un passo dalla partecipazione a Ballando sono Francesca Fialdini ed Andrea Delogu, entrambe conduttrici Rai. Vi sono alte possibilità di vedere in pista anche la coppia composta da Fabio Caressa e Benedetta Parodi, oltre al cantante Bobby Solo ed alla showgirl Belen Rodriguez.

Vari nomi emergono, poi, dai rumors che circolano sul web. Per le indiscrezioni, Carlucci potrebbe accogliere, ogni settimana, il cantante Sal Da Vinci, la conduttrice Carolina Rey, Claudio ed il figlio Joy Cecchetto, Rosa Chemical, Maddalena Corvaglia, Fabio Fognini e Francesca Pascale.