Simon Coleman Solo un’illusione è il sesto e conclusivo episodio della seconda stagione della serie franco-belga Simon Coleman, che va in onda in prima serata su Rai1. In questo capitolo finale, infatti, un misterioso omicidio avvenuto durante uno spettacolo di magia si intreccia con una svolta decisiva nella vita del protagonista. Di conseguenza, Simon si troverà di fronte alla scelta più difficile: tornare alla sua vecchia e prestigiosa carriera o restare con la nuova famiglia che ha imparato ad amare.

Regia, produzione e protagonisti del film Simon Coleman: Solo un’illusione

Nicolas Copin firma la regia di questo episodio, mentre Alexandra Echkenazi e Thomas Perrier scrivono la sceneggiatura. Inoltre, la produzione franco-belga, realizzata per la rete France 2, giunge al pubblico italiano grazie alla distribuzione di Rai1.

I protagonisti principali sono:

Jean-Michel Tinivelli interpreta Simon Coleman , il poliziotto e zio che deve affrontare la scelta finale.

interpreta , il poliziotto e zio che deve affrontare la scelta finale. Flavie Péan è Chloé Becker , la sua preziosa e fidata collega.

è , la sua preziosa e fidata collega. Romane Libert veste i panni di Clara Arnaud , la nipote adolescente.

veste i panni di , la nipote adolescente. Lilie Sussfeld è Violette Arnaud , la nipote più piccola.

è , la nipote più piccola. Noam Kourdourli interpreta Sam Arnaud, il nipote di mezzo.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato le scene interamente in Francia, muovendosi tra Marsiglia, Aix-en-Provence e altre suggestive località della Provenza. Di conseguenza, queste ambientazioni offrono un affascinante contrasto visivo tra la tranquilla vita di provincia e il richiamo del dinamismo della capitale, riflettendo perfettamente il dilemma interiore del protagonista.

Trama del film Simon Coleman: Solo un’illusione

La serata prende una piega inaspettata quando, durante uno spettacolo di magia, una donna del pubblico muore in circostanze misteriose e apparentemente inspiegabili. L’indagine, condotta con la consueta abilità da Simon Coleman e Chloé Becker, si rivela subito complessa e scivolosa. Infatti, i due detective si trovano a navigare in un mondo fatto di trucchi, specchi e fumo, dove nulla è come sembra. Ogni persona coinvolta, dall’illusionista ai suoi assistenti, sembra avere qualcosa da nascondere, trasformando l’inchiesta in un intricato gioco di illusioni, rivalità professionali e antiche vendette.

Proprio mentre è immerso in questo caso enigmatico, Simon riceve una telefonata che potrebbe cambiargli la vita. Infatti, la prestigiosa Polizia Criminale di Parigi, il suo vecchio mondo, gli offre una promozione importante: l’opportunità di tornare a lavorare nella capitale, con un ruolo di grande responsabilità. Tuttavia, questa offerta lo mette di fronte a una scelta straziante. Accettare, infatti, significherebbe abbandonare la vita tranquilla che si è costruito in Provenza e, soprattutto, strappare i suoi nipoti ai loro amici e alla stabilità che hanno finalmente ritrovato.

Spoiler finale

Alla fine, dopo aver smontato un’illusione dopo l’altra, Simon scopre che l’assassino non è altri che un illusionista rivale della vittima. Quest’ultimo, infatti, mosso da una profonda gelosia professionale e da un insaziabile desiderio di vendetta, aveva orchestrato un delitto perfetto, mascherato da numero di magia.

Una volta risolto brillantemente il caso, Simon si trova finalmente di fronte alla scelta più difficile della sua vita. Nel finale, quindi, ambientato tra le strade familiari di Marsiglia, prende la sua decisione. Di fronte alla possibilità di una carriera sfavillante, sceglie il cuore e decide di restare con i suoi nipoti, rinunciando definitivamente alla promozione a Parigi. Questa scelta non solo rafforza in modo indelebile il legame con la sua nuova famiglia, ma conferma anche il valore immenso di una vita che ha scelto di non abbandonare più.

Cast completo del film Simon Coleman – Solo un’illusione

Infine, il cast di questo emozionante episodio riunisce attori francesi e belgi di grande talento, che offrono interpretazioni intense e ricche di sfumature.