Simon Coleman: Millesimato è il quinto avvincente film della seconda stagione della serie franco-belga Simon Coleman, che va in onda in prima serata su Rai1. Il protagonista, infatti, è un capitano di polizia dal cuore d’oro che si è trasferito dalla caotica Parigi alla tranquilla provincia per prendersi cura dei suoi tre nipoti, rimasti tragicamente orfani. In questo episodio, tuttavia, la sua nuova vita viene scossa da un complesso caso di omicidio nel sofisticato mondo del vino, un’indagine che si intreccia pericolosamente con nuove tensioni familiari e segreti ben custoditi.

Regia, produzione e protagonisti del film Simon Coleman: Millesimato

Nicolas Copin firma la regia di questo episodio, mentre Alexandra Echkenazi e Thomas Perrier scrivono un’efficace sceneggiatura. Inoltre, la produzione franco-belga, realizzata per la rete France 2, arriva in Italia grazie alla distribuzione di Rai1.

I protagonisti principali sono:

Jean-Michel Tinivelli interpreta Simon Coleman , il poliziotto e zio improvvisato, sempre in bilico tra dovere e affetti.

interpreta , il poliziotto e zio improvvisato, sempre in bilico tra dovere e affetti. Flavie Péan veste i panni di Chloé Becker , la sua fidata e intuitiva collega.

veste i panni di , la sua fidata e intuitiva collega. Diane Robert è Victoria, la zia autoritaria la cui presenza getta scompiglio in famiglia.

Dove è stato girato?

La produzione ha effettuato le riprese nel soleggiato sud della Francia, scegliendo in particolare le zone tra Aix-en-Provence e Marsiglia. Di conseguenza, queste splendide località offrono un’ambientazione suggestiva e autentica, che si rivela perfetta per esaltare sia le atmosfere del giallo sia le dinamiche della vita familiare.

Trama del film Simon Coleman: Millesimato

La tranquillità della Provenza viene bruscamente interrotta quando un noto e rispettato produttore di vino viene trovato morto all’interno della sua prestigiosa tenuta. L’ispettore Simon Coleman e la sua collega Chloé Becker si trovano quindi a indagare su un caso che, a prima vista, sembra legato alle feroci rivalità professionali che animano il competitivo mondo vinicolo. Ben presto, però, emergono anche oscuri segreti familiari, antichi rancori e dispute ereditarie.

Allo stesso tempo, la vita privata di Simon è tutt’altro che serena. Infatti, a casa, l’arrivo della zia Victoria, una donna rigida e autoritaria, rende la convivenza praticamente insostenibile. Le sue regole ferree e i suoi modi dispotici, infatti, provocano una vera e propria ribellione da parte dei nipoti Sam, Clara e Violette, che non tollerano più la sua ingerenza. Simon si trova così diviso tra un’indagine complessa e un fronte domestico sull’orlo di una crisi di nervi.

Spoiler finale

Alla fine, l’assassino si rivela essere una persona insospettabile e molto vicina alla vittima. Simon, grazie al suo acuto intuito, riesce a collegare alcuni dettagli apparentemente insignificanti e a smascherare il colpevole, spinto da un profondo rancore legato alla gestione dell’azienda vinicola e a un’ingiustizia subita in passato.

Nel finale, quindi, mentre Simon risolve brillantemente il caso, sul fronte personale la situazione arriva a un punto di svolta. Infatti, i ragazzi, uniti e compatti, mettono la zia Victoria di fronte a un ultimatum, costringendola a capire di non essere più la benvenuta. Di conseguenza, la donna decide di andarsene. La scoperta della verità sull’omicidio, tuttavia, costringe tutti i personaggi a fare i conti con le proprie scelte e ad affrontare una realtà molto più dura e amara di quanto avessero mai immaginato.

Cast completo del film Simon Coleman: Millesimato

Il cast di questo episodio riunisce, come sempre, volti noti e amati della serialità francese e belga, che offrono interpretazioni intense e ricche di sfumature.